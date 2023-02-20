Буланову насмешило, что Киркоров стал похож на нее после пластики: «Похорошел!»

Буланову насмешили комментарии, что Киркоров стал похож на нее после пластики

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певица призналась, что до сих пор обходится без пластических операций из-за боязни наркоза и врачей. Однако она уже знает, что хочет исправить в своей внешности, и поведала об этом.

Российская певица Татьяна Буланова рассмеялась из-за комментариев некоторых поклонников, будто Филипп Киркоров после недавней пластической операции стал похож на нее. Мнением о внешности короля отечественной эстрады артистка поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Светланой Шевченко во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Да? (правда похож? — Прим. ред.) Похорошел! Интересно, надо посмотреть. Я его поздравляю. Он идет в правильном направлении», — со смехом сообщила Татьяна Буланова.

Певица добавила, что нормально относится к пластическим операциям. Она не осуждает людей, которые решаются лечь под нож хирурга ради эстетики. При этом сама артистка на такой шаг пока не готова.

«Я очень боюсь врачей и наркоза. И вообще всего, что связано с операциями. В принципе, я не осуждаю. Понимаю, что, наверное, через какое-то время нужно обратиться, чтобы что-то подтянуть (показывает на лицо — Прим. ред.). Я не противница пластических операций. Но, к сожалению, я трус большой, поэтому мимо меня пока все это проходит. Я даже завидую белой завистью человеку, который решился на это», — призналась Татьяна Буланова.

В заключение певица рассказала, какие хочет сделать себе пластические операции в будущем.

«Я бы нос исправила, тут (показывает на талию — Прим. ред.) убрала бы. Прибавлять (положила руки на грудь — Прим. ред.) не надо, а убрала (вернула ладони на талию — Прим. ред.) бы точно», — поделилась исполнительница хита «Мой мармеладный».

На сходство преобразившегося Филиппа Киркорова с другими звездами ранее обратил внимание портал dni.ru. Во-первых, певец изменил прическу — теперь носит белокурые волосы с химической заливкой. Во-вторых, его светло-зеленые глаза приобрели голубой оттенок. Это делает поп-короля, пишет издание, в чем-то похожим на Ольгу Бузову, Татьяну Буланову и Аллу Пугачеву в молодости.

Результатами пластической операции Филипп Киркоров похвастался в первой половине января — на опубликованных кадрах он выглядел помолодевшем на 20 лет и гордо демонстрировал сделанный хирургом пресс. По информации «Известий», в декабре 2022 года певец прошел через абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. По самым скромным подсчетам, такая «перезагрузка» могла стоить 2,3 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит живот Филиппа Киркорова примерно через два месяца после пластической операции.