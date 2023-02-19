Пьер Нарцисс навсегда: любовь всей жизни и неизвестные факты последних дней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

19 февраля — день рождения неповторимого «шоколадного зайца» российской эстрады. Он ушел внезапно, оставив после себя теплые воспоминания.

Со дня скоропостижной смерти Пьера Нарцисса прошло меньше года. Когда певца забрали в больницу, все были уверены, что это ненадолго. Его быстро поставят на ноги и он снова вернется на сцену радовать поклонников своей неземной энергией. Но судьбе было угодно поступить по-другому.

19 февраля — день рождения неповторимого «шоколадного зайца» российской эстрады. Автор и ведущая Светлана Шевченко и команда 5-tv.ru встретились с женой Пьера Нарцисса Валерией Калачевой и его концертным директором Сергеем Дворцовым, чтобы вспомнить, каким был неутомимый артист — о чем мечтал, кого любил больше всех и что скрывалось за образом.

Любовь с первого взгляда

Валерия и Пьер познакомились в День святого Валентина 19 лет назад и больше никогда не расставались.

«Нарцисс мне сразу сказал, что во мне он увидел тот образ, который себе представлял, и никогда меня не отпустит», — вспоминает вдова певца.

От волнения певец долго не решался подойти, на помощь далее пришлось позвать друзей.

Настоящий друг

Сергей Дворцов в беседе называет Пьера не только коллегой, но и близким другом. В первый же день после знакомства певец протянул руку помощи в трудной ситуации и никогда не показывал своего звездного статуса.

Однажды, вспоминает Сергей, за время их работы произошла необычная история. Был заказ на Рублевку. Приехали, а на месте никого нет. Выяснилось, что певца пригласили двое взрослых мужчин. Они мечтали, чтобы Нарцисс исполнил для них «Шоколадного зайца» вживую. Дворцов был уверен, что певец развернется и уедет. Однако тот с пониманием отнесся к желанию поклонников и отработал для них двоих.

Отец принцессы

Единственной, кроме любимой Валерии, еще одной главной женщиной в его жизни всегда была дочь Каролина. Пьер ласково ее называл Кирюшка. Своей любимой принцессе он всегда посвящал много времени.

Недавно 16-летняя Каролина призналась маме, что после первого свидания с молодым человеком ей приснился папа и сказал, что одобряет возлюбленного и благословляет.

Родной дом

В квартире, где жил артист, все напоминает о нем. Фотографии, личные вещи и гардероб.

«Нарцисс всегда был модницей», — показывает Валерия его личные вещи.

Пьер любил яркие и неординарные вещи. Среди них есть даже жилет из кожи, который ему подарил шаман.

Из его коллекции Валерия оставила самые ценные вещи. Многое выбросили поклонники. После смерти певца многие просили отдать им хоть что-нибудь на память.

Последние дни

Друзья и близкие в один голос говорят: «Нарцисс не планировал уходить». Он был бодр, строил планы, в палате пел и продолжал репетировать.

В последнем разговоре он признался Валерии, что очень любит ее и Каролину, а также попросил не беспокоить маму, не говорить ей, что он в больнице. Был уверен — несколько дней и он поедет домой.

Однако у судьбы были свои планы: 21 июня 2022 года Пьер Нарцисс умер в реанимации столичной больницы. После долгих споров похоронили певца на родине в Камеруне 2 июля.

И только недавно супруга Валерия Калачева и мама Пьера Нарцисса помирились и договорились весной приехать к нему на могилу вместе. Но это уже новая история.

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