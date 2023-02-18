Разочарования и предательства близких: Билан впал в депрессию из-за кризиса среднего возраста

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Певец считает, что чем старше он становится, тем хуже у него получается справляться с эмоциональным состоянием.

Дима Билан пожаловался на кризис среднего возраста. Дело в том, что недавно победителю «Евровидение» исполнился 41 год. И по словам артиста осознание этого возраста дается ему тяжело. Об этом он рассказал в интервью изданию KP.RU.

Победитель конкурса «Евровидение» считается успешным и востребованным исполнителем на отечественной эстраде. За свою карьеру он выпустил немало хитов, спел дуэтом со много звездами и принял участие в громких шоу. Однако артист чувствует себя не счастливым, а с пятым десятком это чувство только усугубляется.

На днях Дима Билан дал масштабный сольный концерт, который посетили его поклонники и коллеги. Его песням подпевал многотысячный зал, гости наслаждались ярким шоу, а после мероприятия артист поговорил с журналистами. Он признался, что, несмотря на внешнюю радость, которую он излучает, в жизни у него не все так весело. И чем старше он становится, тем сложнее ему справляться со своим эмоциональным состоянием.

В декабре 2022 года Билану исполнился уже 41 год. По словам певца, осознание возраста дается ему с трудом. Как только ему пошел пятый десяток, судьба преподнесла ему немало жестких уроков, артисту пришлось полностью переосмысливать всю свою жизнь.

«40 лет для меня определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом. Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя, что представляет. Кто — по-настоящему, кто — понарошку», — поделился Дима Билан.

Билан считает, что концерт стал чем-то вроде перерождения. Он получил энергию от поклонников и друзей и это стало стимулом для того, чтобы абстрагироваться от проблем и просто насладиться творчеством.

Радовались в этот день за певца и его коллеги — Яна Рудковская с детьми, Мот с супругой, Алексей Воробьев. По признанию Димы, на сцене он почувствовал себя, наконец-то, счастливым.

Недавно Билан заявил, что смог справиться с алкогольной зависимостью. Он публично заявил, что злоупотреблял спиртным, поэтому и случались проблемы. А после роковой ошибки на самарском концерте взял себя в руки. Несмотря на то, что тогда артист извинился перед поклонниками за сорванный концерт. Скандал тогда был громким.

Артист рассказывал, что из-за пристрастия страдали родные, которые ни в чем не виноваты, но вынуждены получать огромное количество негатива в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан бросил пить и окружил себя кошками.