🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Игорь Рязов 1 648

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Стрельца влияет на эмоциональный фон. Сегодня лучше воздержаться от выяснения отношений.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 февраля, убывающая Луна в знаке Стрельца. Сегодня гордыня попытается вылезти наружу. Но не стоит зазнаваться, так как такое поведение может испортить не только вашу работу и репутацию, но и нарушить внутреннюю гармонию. 

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Овны

Овны, сегодня вам нужно попытаться не реагировать на невзгоды, а вздохнуть с облегчением и принять тот факт, что все мы просто люди. Выдохните, посчитайте до десяти и поймите, что это всего лишь плохой день, а не плохая жизнь. Похвалите себя и насладитесь любимой едой. 

Космический совет: примите жизненный урок с улыбкой на лице. 

Тельцы

Все влюблены в вас. Сегодня не нужно прикидываться крутым, вам просто нужно научиться принимать любовь. Ваша химия зашкаливает. Однако в финансовых вопросах, вам следует быть осторожней. Нужно перейти в режим экономии, если вы еще этого не сделали. 

Космический совет: переключитесь в режим экономии.

Близнецы

Сегодня у вас есть дар ясности. Вы точно знаете, ради чего пришли сюда и что вам нужно сделать ради того, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что совершенство — это иллюзия. Так что не стоит слишком беспокоиться о том, чтобы все было хорошо. Лучше сосредоточиться на классном времяпровождении на этом пути. 

Космический совет: получайте удовольствие.

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Раки

Вы заслуживаете большой любви. Того, чтобы быть с тем, кто будет вас чувствовать, восхищаться вами и понимать. Ваш партнер отнесется к вам с нежностью, а вы просто доверьтесь этой душевной связи. Пришло время растаять и слиться с любимым в одно целое!

Космический совет: позвольте любви захлестнуть вас. 

Львы

В ближайшие дни вы будете становиться все горячее, умнее и сексуальнее! Не говоря уже о том, что даже более уверенно. Поверьте, вы станете магнитом для чудес и возможностей, которые подтолкнут вас в направлении роста.

Космический совет: не позволяйте прошлым неудачам помешать. 

Девы

Есть много способов практиковать любовь к себе, Девы. Вот несколько ритуалов по уходу за собой, предложенных звездами: 1. Купите себе ароматные цветы и поставьте их у своей кровати. 2. Приготовьте вкусное блюдо. Выключите телефон и наслаждайтесь едой, как если бы это была медитация. 3. Проведите некоторое время в компании природы. Обнимите дерево и почувствуйте почву под подошвами ваших ног. 4. Позвоните своему лучшему другу. 

Космический совет: проявите к себе нежность, любовь и заботу.

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Весы

Сегодня вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что не работает, сосредоточьтесь на том, чтобы избавиться от нездоровых привязанностей, чтобы вы могли освободить место для любви, которую вы действительно желаете и заслуживаете. 

Космический совет: присмотритесь к своим отношениям. 

Скорпионы

Вам нужно расслабиться и установить связь со стихией воды. Найдите время, чтобы поплавать в океане или озере, если у вас есть такая возможность. А если нет, то бассейн или ванна дома подойдут тоже. 

Космический совет: отправляйтесь на водные процедуры.

Стрельцы

Необязательно вести войну, Стрелец. Вам нужно расслабиться и сбросить напряжение. Вся необходимая помощь и ресурсы будут предоставлены вам именно в тот момент, когда вам это понадобится. Более того, в этот момент для вас открываются золотые двери возможностей. 

Космический совет: для вас открываются золотые двери возможностей.

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Козероги

Сегодня надо обратить внимание на магию, которая вас окружает. Ваша способность призывать чудеса получает серьезный импульс, Козерог. Поэтому используйте свою силу с умом. 

Космический совет: обращайте внимание на знаки. 

Водолеи

Не стоит сожалеть, Водолей. Вы пришли сюда не для того, чтобы позволить страху взять верх над вами. Перестаньте бояться и сделайте сегодня то, о чем так долго мечтали. Все получится. 

Космический совет: рискуйте.

Рыбы

Нужно практиковать любовь к себе, Рыбы. Вот несколько ритуалов, предложенных духовными наставниками: 1. Приготовьте еду, используя ваши любимые ингредиенты. 2. Создайте что-нибудь своими руками. 3. Запишитесь на сеанс здорового исцеления. Подумайте о том, чтобы записаться на терапию к психологу, если вы еще этого не сделали! 4. Почитайте любимую книгу. 5. Примите водные процедуры. 6. Напишите себе любовную записку, в которой похвалите себя за все последние заслуги в жизни. 

Космический совет: обнимите себя.

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