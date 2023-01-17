Повезет только трем знакам: финансовый гороскоп на февраль 2023

Фото, видео: www.globallookpress.com / P. Royer; 5-tv.ru

Успешными в финансовом плане в феврале будут только предприимчивые и инициативные знаки зодиака. Кто станет любимчиком фортуны?

Покровитель Нового 2023 года — Черный Водяной Кролик — не любит конфликтов, поэтому миролюбивый символ года принесет с собой прибыль и укажет на путь финансовой стабильности. Настало время расширить кругозор и внести ясность в вопросы, которые давно требуют решения.

Ирина Павлюкова

Астролог

Стоит ли вкладываться в развитие бизнеса или, наоборот, продолжить копить сбережения? Что обещают звезды в финансовом плане каждому знаку зодиака — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог Ирина Павлюкова.

Общий финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023

Новый год 2023 по китайскому календарю наступит 4 февраля. В этот день Тигр передаст бразды правления Кролику. Поэтому все знаки зодиака начнут ощущать на себе новые энергии.

«В финансовом плане для многих знаков начнется судьбоносное время, которое откроет перспективные возможности. Однако представителям некоторых знаков зодиака придется сильно потрудиться, чтобы достичь намеченных целей», — пояснила астролог.

В феврале Меркурий, Венера и Марс будут находиться в директивном движении. Это означает, что турбулентности наблюдаться не будет. Прекрасное время, для того чтобы строить планы, ставить цели и к концу месяца начинать активные действия для достижения желаемого результата.

Овен — гороскоп финансов на февраль 2023

В феврале звезды советуют представителям знака зодиака обратить внимание на денежную сферу. Для одних это может быть смена работы, для других — активный поиск дополнительного дохода. Астролог рекомендует не бросать деньги на ветер, а с умом подходить к любого рода тратам.

Общий гороскоп для Овнов на 2023 год

Телец — гороскоп финансов на февраль 2023

Финансовое правило месяца гласит: «Чтобы много заработать, нужно много поработать». Однако Тельцы будут исключением.

«Это не про вас в этом месяце. Напротив, вам необходимо накопить энергию, отдохнуть и с новыми силами устремиться к достижению финансовых результатов», — пояснила Ирина Павлюкова.

Общий гороскоп для Тельцов на 2023 год

Близнецы — гороскоп финансов на февраль 2023

В феврале активным представителям знака зодиака предстоит расширить сознание. Звезды подсказывают, что если появилось чувство, что работа больше не приносит удовольствия, то стоит озадачиться поиском других путей заработка. Возможно, даже хобби может стать главным делом жизни.

Общий гороскоп для Близнецов на 2023

Рак — гороскоп финансов на февраль 2023

Денежный гороскоп напоминает Ракам популярную житейскую мудрость: «Хватит сидеть на месте и ждать у моря погоды».

«Ракам необходимо брать всю ответственность в свои руки и начинать активно действовать. Только так вы сможете достичь того, что хотите», — рассказала астролог.

Старания в феврале окупятся к осени — именно тогда звезды сулят достижение намеченной финансовой цели.

Общий гороскоп для Раков на 2023

Лев — гороскоп финансов на февраль 2023

Февраль станет для Львов временем перемен. Конечно, может возникнуть страх возможной финансовой нестабильности. Поэтому в долгосрочной перспективе стоит обдумать то, к чему нужно стремиться в будущем. Представителям знака зодиака придется начать что-то новое и неизведанное, а результат не заставит себя долго ждать.

Общий гороскоп для Львов на 2023 год

Дева — гороскоп финансов на февраль 2023

Последний месяц зимы для Дев ознаменуется этапом неожиданных финансовых трат. Звезды предупреждают, что к сбережениям нужно относиться с умом. Не самый подходящий период, чтобы сорить деньгами. Лучше потратить силы на создание личной экономической «подушки безопасности».

Общий гороскоп для Дев на 2023

Весы — гороскоп финансов на февраль 2023

Финансовый результат этого знака зодиака будет зависеть напрямую от умения коммуницировать с другими людьми. Астролог рекомендует Весам быть максимально приветливыми и общительными. Неожиданно в феврале может поступить интересное деловое предложение.

Общий гороскоп для Весов на 2023

Скорпион — гороскоп финансов на февраль 2023

В феврале представители знака могут смело пожинать плоды усердной работы, выполненной ранее.

«Что посеешь, то и пожнешь. Для Скорпионов пришло время собирать плоды и получать награду за свою деятельность», — пояснила Ирина Павлюкова.

Общий гороскоп для Скорпионов на 2023

Стрелец — гороскоп финансов на февраль 2023

В феврале Стрельцам необходимо максимально серьезно отнестись к рабочим моментам. От собранности представителей знака зодиака напрямую зависит их материальное благополучие. Стоит проявить осторожность и не вмешиваться в различные авантюры. Звезды советуют слушать свое сердце.

Общий гороскоп для Стрельцов на 2023

Козерог — гороскоп финансов на февраль 2023

Представителям стихии Земли в последнее месяцы шли бонусы от Вселенной. Однако в феврале ситуация может кардинально измениться.

«Придется затянуть пояса и хорошенько потрудиться. Вам необходимо начать искать дополнительные пути заработка, это принесет финансовую стабильность», — пояснила астролог.

Общий гороскоп для Козерогов на 2023

Водолей — гороскоп финансов на февраль 2023

В феврале представителям знака необходимо соблюдать баланс отдыха и работы. В последнее время Водолеи редко позволяли себе по-настоящему расслабиться. Для хорошего денежного потока необходимо привести тело и мысли в порядок.

Общий гороскоп для Водолеев на 2023

Рыбы — гороскоп финансов на февраль 2023

В конце зимы Рыб могут посещать различные мысли. Они будут сбивать представителей знака зодиака с нужного курса. Звезды рекомендуют не ориентироваться на мнение окружающих, не поддаваться чужому влиянию. Важно заглянуть в себя и расставить приоритеты, в том числе в финансовом плане.

Общий гороскоп для Рыб на 2023