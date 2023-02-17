В самом расцвете сил: врач назвал Джо Байдена «энергичным 80-летним мужчиной»

Президент США Джо Байден прошел обследование, подтверждающие его дееспособность в 80 лет

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

Кевин О’Коннор заявил, что здоровье президента США позволяет ему выполнять все обязанности без исключений и послаблений.

Президента Джо Байдена назвали «энергичным 80-летним мужчиной», здоровье которого позволяет ему полностью выполнять обязанности президента США без без каких-либ исключений и послаблений. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Белого дома заключении лечащего врача президента Кевина О’Коннора, сообщает ТАСС.

«Президент Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии выполнять свои обязанности президента, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего», — отмечается в тексте.

Врач отметил, что в ходе медицинского осмотра Байдена обследовали на рак кожи, так как Байден в молодости любил часто бывать на солнце.

«Один небольшой элемент кожной ткани на груди президента был сегодня удален и отправлен на традиционную биопсию», — сообщил О’Коннор.

Однако проблемы со здоровьем все-таки есть. По словам врача, президент часто откашливается и симптомы кашля ухудшаются после еды. В связи с этим он принимает лекарства для профилактики.

Когда коту делать нечего: Байден поручил создать группу для изучения НЛО

Кроме того, врач обратил внимание, что походка президента остается «несвободной».

«Походка президента остается скованной, но ситуация не ухудшилась по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул он.

Байден отправился в Медцентр им. Уолтера Рида (штат Мэриленд в окрестностях Вашингтона) для прохождения регулярного медицинского осмотра. Последний раз он проходил аналогичное обследование в ноябре 2021 года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объясняла тот факт, что 80-летний американский лидер так долго не проходил регулярный медосмотр из-за очень тяжелого и напряженного графика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, президент США Байден призвал сербского лидера Вучича вместе поддерживать Украину в ее действиях против России.