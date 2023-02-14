Когда коту делать нечего: Байден поручил создать группу для изучения НЛО
Кирби: президент Байден поручил создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Bonnie Cash / Pool via CNP
С начала февраля над территорией США и Канады были сбиты уже четыре летающих объекта.
Хозяин Овального кабинета Джо Байден распорядился сформировать межведомственную комиссию для изучения феномена неопознанных летающих объектов.
«Президент [США Байден] распорядился межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов», — сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
Кирби обратил внимание на то, что хотя феномен НЛО известен давно, до Байдена власти США не делали серьезных попыток изучения этого явления, но нынешний глава Белого дома «все это изменил».
Ранее 5-tv.ru писал, что американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон.