Когда коту делать нечего: Байден поручил создать группу для изучения НЛО Сегодня, 0:28 Иван Обухов 18 18 Кирби: президент Байден поручил создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Bonnie Cash / Pool via CNP

С начала февраля над территорией США и Канады были сбиты уже четыре летающих объекта.