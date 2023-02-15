🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Стрелец наталкивает на поиск себя, смысла всех своих действий и поступков. Отличное время для размышлений и хорошего прыжка вперед.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 февраля, убывающая Луна в знаке Стрелец, это последний период лунного цикла, подведение итогов и подготовка к новому лунному месяцу. Сейчас большинство представителей зодиакального круга тянет в поиск — себя, смысла жизни, какой-либо высшей цели. Чувство уверенности и комфорта придет, если найти эту цель, миссию, философию, которая придаст смысл существованию. Луна в Стрельце также придает оптимизма, способности смотреть вперед с надеждой, невзирая на любые трудности.

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♈ Овны

Овны, сегодня день размышлений. Звезды советуют остановиться, оглядеться и подумать о своем пути и дальнейших планах. Отключитесь ото всех дел и настройтесь на анализ. Ведь не только бег и скорость приводят к желаемому, но и правильный настрой и грамотный план. Поверьте, именно сегодня вы найдете нужное решение. Это случится неожиданно, но легко.

Космический совет: остановитесь и поразмышляйте о проделанном.

♉ Тельцы

Тельцы, именно сегодня вы поймете — все сделанные ошибки — это опыт, который поможет достичь успехов в будущем. Все, что происходит, делается лишь во благо. Помимо этого, именно в размышлениях и раздумьях вы сможете понять истинную причину произошедшего. Звезды советуют превратить свои знания в мудрость и сделать шаг вперед к изменениям. Звезды призывают вас к этому! Они уверены — вы абсолютно готовы к переменам, ведь готовились к ним давно.

Космический совет: откройтесь для перемен.

♊ Близнецы

Близнецы, внутри вас, кажется, целая Вселенная. Все, что нужно сделать — это признать это. Сегодня, как никогда кстати, соединиться со своим внутренним «я», погрузиться в себя и свои мысли. Именно там находится весь ваш запас энергии. Черпайте!

Космический совет: погрузитесь в себя и свои мысли. Именно так вы почерпнете энергию.

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♋ Раки

Раки, не бойтесь рисковать. Чаще говорите «да», ведь только так вы можете начать расти и развиваться. Отключите голову и поддайтесь порывам сердца. И еще — прекратите пытаться понравиться всему миру, перестаньте создавать хорошее, но лживое впечатление о себе. Именно сейчас вы должны быть максимально искренними, честными и открытыми. Только так вы сможете достичь желаемого или приблизиться к нему.

Космический совет: отключите голову и начните рисковать.

♌ Львы

Львы, именно сегодня стоит довериться своей интуиции. Будьте внимательны ко всем посылам, которые вам направляет сознание, даже если вам кажутся они не совсем рациональными. Будьте спокойны и обязательно все, что вы ищете, желаете и о чем мечтаете, сбудется и осуществится.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♍ Девы

Если в периоды растущей Луны каждый представитель зодиакального круга ощущает рост и развитие, то в моменты убывающей Луны наступает уныние, апатия, желания сдаться и бросить все. Звезды советуют сегодня проанализировать, что не получается, что не является источником вдохновения. При этом сильно не критикуйте себя, больше прощайте себя. Тогда вы сделали так, как посчитали нужным и корить себя за ошибки прошлого — глупо.

Космический совет: отпустите все, что больше не вдохновляет вас на успех.

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♎ Весы

Весы, оказывается, вы чуткие к большему количеству событий, чем может показаться на первый взгляд. Вы способны чувствовать людей и понимать их эмоции, даже если они не делятся переживаниями и стараются скрывать их. Однако не забывайте о себе. Помощь людям — хорошо, но ваши потребности и желания должны быть на первом и главном месте. Постарайтесь научиться этому.

Космический совет: ставьте себя и свои желания на первое место.

♏ Скорпионы

Скорпионы, только сейчас вы поняли некоторое отношение людей к вам и сильно из-за этого разочаровались. Именно сейчас вам следует полностью снять розовые очки и, наконец, начать принимать послания Вселенной, которая пытается донести, что следует отпустить. Именно сейчас звезды советуют нажать ту самую кнопку под названием «перезагрузка». Не бойтесь и поверьте — вы готовы к переменам.

Космический совет: настало время обнулиться и перезагрузиться.

♐ Стрельцы

Стрельцы, жить чужими мечтами и желаниями возможно удобно, безопасно, так трогательно, ведь если все пойдет под откос, вы особо ничего не потеряете. Но, с другой стороны, ваша любовь и самоотдача, жертвенность делают вас уязвимыми. Вы ведь на этой земле не для того, чтобы быть помощником кого-то, быть тенью, а для того, чтобы совершенствоваться и становиться лучше версией себя. Восстановите себя!

Космический совет: перестаньте жить чужой жизнью, начните сами сиять.

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♑ Козероги

Козероги, звезды подсказывают, кто-то из вашего окружения играет двойную игру против вас. Не стоит закрывать глаза на то, что вы этого человека знаете уже не один год, прошли с ним огонь, воду и медные трубы. Это не повод мириться с этой гадкой чертой характера. В первую очередь, вы должны ставить себя на пьедестал и понимать — от вашего спасения отношений ничего не зависит.

Космический совет: ставьте себя на первое место и не позволяйте окружающим вести игру против вас.

♒ Водолеи

Водолеи, сегодня вы как никогда жаждете комфорта, любви, уюта и внимания. Вы хотите быть рядом с людьми, к которым испытываете самые нежные чувства. Если у вас только завязываются романтические отношения, старайтесь чаще говорить «да». И помните, вы сюда пришли не для отчаяния, горя и сожаления, а радости, счастья и веселья.

Космический совет: комфорт, уют, любовь — именно это сегодня вам как никогда хочется.

♊ Рыбы

Рыбы, позвольте сегодня увлечься тем, к чему вас действительно тянет. А параллельно поразмышляйте над тяготением к тому или иному. Звезды уверены, вы знаете, чего хотите, знаете способы, как этого достичь. Верьте — избыток и достаток — это то, что вам положено.

Космический совет: увлекитесь тем, к чему вас тянет.

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