🧙‍♀ Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Скорпион побуждает каждого погрузиться в свои чувства, мысли и переживания. Сейчас лучше всего посвятить время фундаментальным переменам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 февраля, убывающая Луна в знаке Скорпион буквально заставляет представителей зодиакального круга сконцентрироваться на себе и своих желаниях. Поверхностные отношения же не так удовлетворяют, хочется чего-то постоянного. Благоприятная пора для завершения начатых ранее дел, анализа проделанной работы. В этот день рекомендуется раздавать долги, прощать обиды. Хорошо избавляться от ненужных вещей, проводить генеральную уборку дома. Можно отправляться в путешествие.

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♈ Овны

Овны, настало время отбросить все сомнения, страхи и переживания, и двигаться вперед. Даже если вы еще пока не понимаете, что вас ждет впереди. Все равно следуйте! Соглашайтесь на этот риск. Просто примите правила игры, которые диктует жизнь. Поверьте, впереди только самое лучшее!

Космический совет: действуйте, рискуйте.

♉ Тельцы

Тельцы, сегодня именно тот день, который лучше всего провести со своей семьей, близкими, родными. Возможно, вам придется закрыть глаза на какие-либо черты их характера, но любовь ведь важнее! Будьте открыты, общительны и дружелюбны.

Космический совет: станьте ближе со своей семьей.

♊ Близнецы

Если вы ждали того самого нужного времени для осуществления каких-либо дел или желаний, оно настало! Именно сегодня вы можете увидеть, как Вселенная делает буквально все за вас. Поэтому будьте благодарны и признательны. И помните, все лучшее еще впереди!

Космический совет: настало то самое время перемен.

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♋ Раки

Раки, сегодня для вас настало время любви. Но, к сожалению, не всегда есть возможность лично поделиться чувствами и эмоциями с человеком. Но никто не отменял теплых голосовых сообщений. Кроме того, и платонические отношения заслуживают вашего внимания, заботы и любви.

Космический совет: не стесняйтесь своих чувств.

♌ Львы

Львы, именно сегодня вы живете по зову сердца, руководствуетесь чувствами и эмоциями. При этом вы не ожидаете от окружающих ничего взамен. Вполне вероятно, вас может настичь чувство разочарования, мол, все остальные слишком слабы перед вами. Но в этом нет вашей вины! Посмотрите на это под другим углом и поймите, вы на первом месте!

Космический совет: ставьте себя на первое место.

♍ Девы

Девы, ваше прошлое периодически вновь догоняет вас. Но это не плохо! Наоборот, именно сейчас Вселенная предоставляет шанс проработать и справиться с давней болью. У вас есть все возможности вновь зажечь свет внутри. Не бойтесь работать со своими внутренними переживаниями.

Космический совет: проработайте прошлые раны.

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♎ Весы

Весы, когда вы влюбляетесь и впускаете в свою жизнь человека, вы отдаетесь полностью. Любовь, забота, внимание. И вам кажется, именно так должен себя вести и партнер. Но не каждый так искренен и трепетен. Вам надо только смириться с этим и начать вкладываться в тех, кто вас по достоинству оценит.

Космический совет: вкладывайтесь в тех, кто будет ценить вас.

♏ Скорпионы

Скорпионы, несомненно хорошо стремиться к каким-то глобальным целям. Но чтобы их достичь, нужно преодолеть немало маленьких. Звезды советуют разделить весь свой путь к главной цели на небольшие шаги. И выполнять их каждый день. И тогда успех настигнет вас значительно раньше.

Космический совет: для достижения глобальных целей важно сделать множество небольших дел.

♐ Стрельцы

Стрельцы, в последнее время вы слишком много потратили сил и энергии, поэтому сегодня просто отдохните, проведите день с пользой для себя. Займитесь йогой, сходите на тренировку, достаньте книгу. Помните, вы у себя самый любимый!

Космический совет: настало время для отдыха.

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♑ Козероги

Козероги, для разрешения ситуации перестаньте с кем-либо бороться. Бросьте оружие на землю и включите свое обаяние. Постарайтесь приложить немало усилий, чтобы быть услышанным и понятым. А для этого необходимо немного переступить через свои принципы и выйти из зоны комфорта.

Космический совет: для решения ситуации используйте свое обаяние.

♒ Водолеи

Водолеи, любовь — не всегда тоска и чувство одиночества. Если вы чувствуете, что это действительно ваш человек, и с ним есть будущее, приложите чуточку больше усилий. Дайте своей второй половинке понять — вы заинтересованы в нем. При этом, если вы отдалились, знайте — еще не все потеряно. У вас есть шанс наладить отношения. Но звезды все же советуют не пытаться вернуть что-то, а оставить все как прежде.

Космический совет: если любите, прикладывайте усилия.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня для вас важнее не то, что вы получите, а то, чем вы можете быть полезными окружающим. Подумайте, как именно лучше всего проявить себя и помочь другим. При этом помните, финансы не должны страдать.

Космический совет: сегодня важнее быть полезным окружающим.

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