Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В населенных пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка уничтожены три склада боеприпасов.

Группировка войск «Восток» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник понес поражение в районах населенных пунктов ДНР: Угледаре, Павловке и Новоселке. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ежедневном брифинге.

За сутки украинская сторона понесла потери свыше 95 человек, также ВС РФ уничтожили четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М109 «Paladin» производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубицу «Гиацинт-Б».

Кроме того, в районах населенных пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка уничтожены три склада боеприпасов.

The Times: Запад поставляет оружие Украине не бесплатно

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина активно наращивают число боевиков в Запорожской области. По информационным данным, вдоль линии боевого соприкосновения скопилась двадцатитысячная группировка противника. Отмечается, что украинцы увеличивают численность личного состава, военной техники и боеприпасов.