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Европа не поставляет вооружение за бесплатно, они также хотят урвать свой кусок пирога.

Обозреватель Мэттью Пэррис считает, что власти Киева должны осознавать, что роль Запада заключается не только в поставках бесплатного вооружения, но и в возможности Евросоюза в будущем склонить Украину к мирному диалогу. Об этом он написал в материале для издания The Times.

Журналист выразил мнение, что несмотря на то, что вооружение предназначено не для нападения, а для обороны, Европа не может допустить, чтобы создалось впечатление, будто на Западе вооружение поставляют бесплатно. Не стоит думать, что Украина получает оружие без определенных условий.

«Мы понимаем, конечно, что наше вооружение предназначено для обороны, не для нападения», — написал обозреватель, признав, что в условиях конфликта провести четкую грань между одним и другим сложно.

Несмотря на то, что Пэррис написал, что президент Украины — «герой XXI века», он все равно осудил его за излишнюю наглость при обращении за помощью от стран Запада.

«Мы оплачиваем счета здесь. Не одному Зеленскому заказывать музыку», — отметил обозреватель.

Пэррис выразил беспокойство насчет темы потенциальных репараций со стороны России или организации международного трибунала. Также он назвал неверными призывы к тому, чтобы исключительно Зеленский распоряжался решениями об условиях урегулирования конфликта.

«Должен наступить день — и пусть это произойдет в ближайшее время, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия. Но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться. Это будут силы Запада, возглавляемые президентом США», — предположил обозреватель.

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Эксперт подытожил, что раньше он верил, что Россия должна быть разгромлена. Однако он признал, что его мнение было ошибочным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в МИД РФ готовы к диалогу с Украиной без предварительных условий.