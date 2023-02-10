США могут воспользоваться землетрясением, чтобы совершить диверсию на «Турецком потоке»

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Эксперт считает, что под прикрытием землетрясений США хотят избавиться от «Турецкого потока».

США могут совершить диверсию на «Турецком потоке» под прикрытием землетрясений, чтобы лишить Европу дешевого газа из России. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов в диалоге с URA.RU.

По мнению эксперта, целью США является отсечение Евросоюза от недорого российского трубопроводного газа. Отчасти американцы достигли эту цель взрывом «Северных потоков». Однако есть еще и «Турецкий поток» через который газ из России идет в Европу. Таким образом, блокада ЕС от российского газа неполная, поэтому эксперт считает, что под прикрытием землетрясений американцы хотят вывести из строя «Турецкий поток».

«Мне кажется, стоит обратить повышенное внимание на охрану трубопроводов. Как это будет организовано и каким способом невозможно предсказать, но под прикрытием землетрясений сейчас самое время», — сказал Владимир Прохватилов.

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По словам Прохватилова, избавление от «Турецкого потока» решит сразу несколько задач, которые стоят перед США.

«Тем самым американцы убьют сразу двух зайцев. Полностью изолируют Европу от российского газа, лишат Турцию серьезных заработков на транзите этого газа и нанесут еще один удар по президенту Турции, которым, как мне кажется, они недовольны и даже пытались свергнуть его в 2016 году», — объяснил эксперт.

Ужасное природное явление и так сильно снизило шансы президента Турции победить на майских выборах, поэтому шансы проамериканских политиков стали выше. А если будет уничтожен «Турецкий поток», то шансы Эрдогана обнулятся.

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