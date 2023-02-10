Нажива ценой жизни? Кто виновен во взрыве газа в Новосибирске

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Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, уже задержаны подозреваемые.

Поисковые работы на месте взрыва газа в Новосибирске завершены. Утром спасатели нашли тела еще трех жильцов. В причинах трагедии теперь разбираются следователи. По делу уже задержаны два специалиста, проводивших техобслуживание плит в нескольких квартирах дома. Все детали у Анатолия Харитонова.

Утром спасатели закончили разбор завалов, и сейчас вся груда железобетонных обломков находится во дворе. По словам сотрудников МЧС, характер повреждений говорит о том, что взрыв произошел не на третьем, а на втором этаже. Чуть меньше суток потребовалось, чтобы разобрать огромную груду бетона и арматуры.

«Ликвидация чрезвычайного происшествия осложнялась прежде всего низкими температурами. Ночью температура опускалась практически до минус 30, но работы не прекращались ни на минуту. Спасатели работали посменно, на месте был организован городок жизнеобеспечения. Дом панельный, и все пять этажей сложились в один этаж. Естественно, между плитами находились вещи домашнего обихода, которые тлели и горели. Для того, чтобы потушить эти скрытые этажи, приходилось убирать плиты, проливать», — рассказали в МЧС.

Те, кому посчастливилось выжить, сейчас либо в больнице — сообщают, что пострадавших семеро — либо в ближайшей школе, там находится пункт временного размещения. Накануне мощный хлопок газа в одно мгновение превратил в руины 30 квартир. На часах не было еще и восьми утра, поэтому большинство жителей пятиэтажки находились дома.

«Проснулась от того, что меня тряхнуло и зазвенели стекла», — вспоминает потерпевшая.

В школу потерявшим жилье постоянно несут вещи, продукты и все необходимое. Причем делают это соседи, жители ближайших домов.

«Прочитали, что семьи остались ни с чем. Расселили в гостинице, значит, родственников у них, наверное, нет. Поэтому передали обувь, детские вещи, постельное белье, теплое. Еще консервы, сумки женские, сапоги, туфли. Я думаю, людям все это пригодится. В таких ситуация нельзя оставаться в стороне, сегодня вы поможете — завтра помогут вам», — говорит местный житель.

Новосибирские власти уже пообещали людям новые квартиры, а пока их расселят по гостиницам и дадут временное жилье. Параллельно с этим идет расследование. Основная версия — утечка газа. Виновных пока нет, но есть подозреваемые. Выяснилось, что накануне взрыва они обходили дом под видом газовщиков.

«Ко мне долго стучались, звонили. А во втором подъезде все-таки прорвались в квартиру. Не то шланг заменили у газовой плиты, не то что», — рассказала потерпевшая.

Задержанные — жители Омска, Ирина Урбах и Евгений Кавун. Первая — то ли бывший предприниматель, то ли сотрудник омской газовой службы. О молодом человеке практически ничего не известно. Судя по отзывам в Сети, парочка проникала в квартиры, представляясь подрядчиками газовой компании, и предлагала поменять оборудование, естественно, не бесплатно. После их так называемой работы в квартирах пахло газом, и проблему приходилось устранять уже настоящим специалистам. Но, видимо, не все квартиры успели проверить.

На допросе подозреваемые утверждали, что их нанял и отправил в этот дом Межрегионгазсервис. Такая компания действительно существует. Правда за 650 километров от Новосибирска — в Омске. Местный «межрегионгаз» уже успел откреститься от парочки. По словам сотрудников, этот дом вообще не обслуживался организацией. Допросы задержанных продолжаются, им может грозить до десяти лет тюрьмы.