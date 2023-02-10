Роза Сябитова призналась, что никогда не была романтиком

Сваха Сябитова всегда выбирала партнеров по расчету и никогда не была «романтичной»

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По словам телеведущей, удачного варианта «любить и быть любимой» не существует.

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась, что «никогда не была романтичной» в отношениях с мужчинами, так как бабушка Сябитовой всегда говорила, что «чтобы хорошо устроиться в жизни, надо удачно выйти замуж». Об этом она рассказала в интервью изданию Тeleprogramma.pro.

Ведущая шоу «Давай поженимся» рассказала, что всегда выбирала расчет в отношениях с мужчинами.

«Я с юности была нацелена именно на этот вариант — быть любимой и хорошо жить. А романтичной я никогда не была. Вышла замуж так, как советовала бабушка, и нисколько в этом не разочаровалась», — поделилась сваха.

Как объяснила Сябитова, женщине стоит выходить замуж за мужчину, который любит ее. По словам телеведущей, такую позицию она переняла от бабушки.

«Если выйти замуж за того, кто тебя любит, это гарантирует счастье: он будет холить и лелеять жену, заботиться о ней, и жена со временем тоже его полюбит», — говорит она.

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Сваха утверждает, что именно такой вариант наиболее удачен для женщины, чтобы брак был долгим и счастливым. По словам телеведущей, идеального варианта о котором мечтают юные девушки «любить самой и быть любимой» не существует. Если такое случается, то длится недолго. В браке ведущая шоу про отношения была дважды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сябитова объяснила, почему нельзя разрушать семью и почему некоторые мужчины готовы расторгнуть многолетний брак ради легкой влюбленности.