Гузеева вернулась в Россию на фоне слухов о переезде в Израиль

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Instagram* / _larisa_guzeeva_

Телеведущая опубликовала видео из московского аэропорта.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева выложила в Instagram* видеоролик из московского аэропорта и тем самым опровергла слухи о получении гражданства.

Звезда подтвердила, что вернулась в Москву видеоотчетом.

«Всем здравствуйте! Прилетела вот я в любимую мою Москву. Да! Так что всем спокойной ночи», — говорит Гузеева за кадром.

В конце видеоролика актриса показала, что в аэропорту ее узнали поклонники и поздоровались.

Прежде была информация, что Лариса Гузеева намерена эмигрировать в Израиль и цель ее поездки не отдых, а получение гражданства страны. Однако телеведущая довольно резко отреагировала на сплетни и заявила, что «никуда не уехала насовсем и не собирается». Но перед этим в сеть попал снимок, где телеведущую заметили в очереди за документами в МВД Израиля.

Хэйтеры уже сравнивают Гузееву с Аллой Пугачевой, которая вместе с семьей эмигрировала в Израиль. Однако актриса такие слухи грубо опровергает и обзывает пользователей «дебилами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева сообщила о закрытии «Давай поженимся».

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