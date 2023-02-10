Фото, видео: www.globallookpress.com / Liz Gregg; 5-tv.ru

Есть несколько способов сделать это быстро и без мучений.

Недостаток сна оказывает пагубное влияние на жизнь любого человека. Люди, у которых нет серьезных хронических заболеваний, очень часто просто не спят одну ночь, а на следующую ложатся в правильное время.

Но есть более безопасный вариант восстановить режим — ежедневно вставать на 30-60 минут раньше. Стресса для организма будет значительно меньше. Если у человека есть проблемы со здоровьем, то ему следует выбрать этот способ.

Если проблемы со сном сильно затянулись и продолжаются больше недели, то стоит насторожиться. Это может говорить о хронической бессоннице, а она в свою очередь не только способствует развитию депрессии и ожирения, но и создает серьезные риски для сердечно-сосудистой системы.

Чтобы засыпалось легко и спокойно, рекомендуется каждый день перед сном проветривать помещение и поддерживать уровень влажности в комнате. Врачи советуют не ужинать за два-три часа до сна, а также засыпать в темноте при самом минимальном количестве отвлекающих вещей.

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