Военный эксперт Евсеев: истребители Зеленскому никто в Европе не даст

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

Поездка Зеленского в Европу ничего не изменила, Европа не может дать больше, чем она уже согласовала.

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Европу ничего не изменил. Договориться о поставках истребителей не получилось, а другие виды оружия были согласованы ранее. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал глава отдела Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

«Это все состоялось накануне встречи в Рамштайне, где будет выделен очередной пакет военной помощи Украине. Но итоги поездки Зеленского были ожидаемы. Понятно, что никто не собирается ему давать авиацию, кроме советских образцов, которых толком не осталось. Да, он напомнил о себе, но говорить о каких-то прорывах… Те поставки, о которых может идти речь, уже были ожидаемы. Они не были связаны с поездкой. Запад не может дать больше, чем он может, поэтому поездка значения не имела», — сказал Владимир Евсеев.

По словам корреспондента, Киев не получит авиацию. Зеленскому отказали в самолетах, потому что аэродромы Украины просто не готовы к западной авиации. Подготовка инженерно-технического персонала также требует усилий, то есть для обеспечения работы нужны военнослужащие НАТО. Недостаточное закрытие системами ПВО аэродромов может привести к большим потерям.

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Зеленский прилетел в Лондон восьмого февраля и попросил самолеты во время встречи с премьер-министром Великобитании Риши Сунаком. Просьбу о поставках, власти Великобритании проигнорировали. Но предложили обучение для украинских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму.