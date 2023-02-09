Премьер Венгрии неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

В Брюсселе стартовал саммит Евросоюза. Однако не все его участники ладят между собой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

На видео с мероприятия, которое опубликовал Telegram-канал «Страна.ua», видно, как Орбан отказывается аплодировать президенту Украины. Когда Зеленский подошел к европейским лидерам вместе с главой ЕС Шарлем Мишелем, все начали аплодировать, однако премьер Венгрии остался в стороне и проигнорировал всеобщее «приветствие».

Саммит в Брюсселе продлится до 10 февраля. На нем будут обсуждать, в том числе, увеличение военной и финансовой поддержки Украине.

Во время своей речи на заседании Европарламента Зеленский отметил, что его страна приближается к вступлению в Евросоюз.

Венгрия с самого начала вооруженного конфликта на Украине заявила, что не будет поставлять Киеву оружие. Кроме того, премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины и уверен, что она не выйдет «победителем» в военном конфликте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия пообещала не допустить энергетические санкции против РФ.