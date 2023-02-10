Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Удаление омертвевших участков ткани медики не называют ампутацией.

После операции по удалению некроза тканей у Романа Костомарова, многие СМИ запутались, сколько частей тела ампутировали фигуристу. Некоторые журналисты писали, что госпитализированному из-за пневмонии Костомарову «ампутировали обе стопы». Однако это не так. Это было связано с тем, что левую стопу олимпийскому чемпиону ампутировали, а на правой только удалили некроз. Почему возникла путаница, объяснил источник 5-tv.ru, знакомый с состоянием здоровья фигуриста.

Читайте также Печальное сходство между Костомаровым и Началовой: спасет ли ампутация жизнь фигуристу

Дело в том, что Роману Костомарову провели сложную операцию по ампутации стопы на левой ноге и удалению некроза на правой. Удаление омертвевших участков ткани медики не называют ампутацией. Фактически хирурги прочистили правую ногу от некроза и отрезали у фигуриста пятку и пальцы.

На данный момент врачи стабилизировали температуру Костомарова. Однако состояние все еще остается очень тяжелым. К сожалению, кровоток так и не восстановился, поэтому, вероятно, врачам придется ампутировать оставшуюся часть ступни до места сгиба.

Роман Костомаров находится в сознании. Он понимает, что уже остался без левой ступни и части правой. Фигурист дал согласие врачам делать все необходимое для спасения его жизни.

Некроз тканей — это не единственная проблема, с которой столкнулся фигурист. Из-за гангрены у него возникли серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Фигурист похудел, питание он получает через зонд. Кровь стала очень жидкой, поэтому высок риск инсульта, а в будущем и разрушение печени и почек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как коронавирус поразил организм Костомарова и привел к ампутации конечности.