Печальное сходство между Костомаровым и Началовой: спасет ли ампутация жизнь фигуристу
Хирург Хорошев назвал смертельным отказ от ампутации, говоря про случаи Началовой и Костомарова
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ВКонтакте / Владимир Хорошев; 5-tv.ru
И олимпийский чемпион, и исполнительница тяжело работали перед экстренной госпитализацией и комой, у обоих развилась гангрена. Несмотря на схожесть их недуга, есть важное различие.
Согласие фигуриста Романа Костомарова об ампутации стопы может спасти его от печальной участи певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась в 2019 году. И у спортсмена, и у исполнительницы развилась гангрена на фоне тяжелой болезни. Без решительных мер она непременно приводит к смерти, рассказал 5-tv.ru сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.
Как убивает гангрена
Врач рассказал, что гангрена — это омертвение тканей организма, которое еще называют некрозом. Нередко она начинается с конечностей — стоп или кистей рук — и означает мощнейшую интоксикацию организма. Отравление приводит к тому, что в организме начинает рушиться абсолютно все.
«Когда распадаются мягкие ткани, вырабатывается такой яд, как кадаверин. Это трупный яд, отрава жуткая, страшнейший яд. Он губительно действует на все органы и системы. И на иммунную систему (то есть систему защиты), на миокард, на печень, на головной мозг — все рушится. И если своевременно не осуществить ампутацию на том или ином уровне, то есть выше места гангрены, то человек всегда погибает. Не когда-либо, а именно всегда погибает. То есть в данном случае без ампутации не обойтись», — подчеркнул хирург.
Владимир Хорошев уточнил, что отказ от ампутации при гангрене, начавшейся из-за некроза тканей на ногах, тоже неизбежно приведет к летальному исходу.
Как умирала Юлия Началова
Певица наотрез отказалась от ампутации пальца на ноге перед смертью.
Юлию Началову экстренно госпитализировали 11 марта 2019 года. Причиной стало обострение подагры, сильный скачок уровня сахара в крови и образовавшаяся гангрена на ноге. Певица находилась в тяжелом состоянии, через два дня ее ввели в кому. Врачи усиленно лечили артистку антибиотиками, однако это не помогало. 16 марта Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет.
Примерно через неделю пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала, что перед госпитализацией Юлия длительное время провела на каблуках во время съемок и натерла палец на ноге. Рана долго не заживала, однако Началова отказывалась ехать в больницу по совету знакомого врача. Она считала, что заживление затягивается из-за диабета и волчанки. А уже после госпитализации исполнительница запретила врачам ампутировать ей палец.
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
«Она не дала удалить этот палец, где развилась инфекция, пока еще была в сознании. Очень этого боялась. Трудно судить, что бы было, если бы его удалили. Возможно, это было бы роковой ошибкой, еще большей. Она не смогла бы это пережить», — рассказывала Анна Исаева в 2019 году в эфире одного из федеральных каналов.
Как заболел и борется за жизнь Роман Костомаров
Роман Костомаров попал в больницу 10 января 2023 года из-за пневмонии. Его состояние ухудшалось с каждым днем — уже 12 числа олимпийского чемпиона ввели в кому. Позже казалось, что ситуация налаживается — 24 января спортсмен пришел в сознание. Однако нарушенное кровообращение вызвало гангрену.
6 февраля спортсмену ампутировали стопу на левой ноге, чтобы убрать весь некроз и остановить процесс отмирания клеток. Первый тренер фигуриста Лилия Караваева сказала, что он сам дал на это согласие. К сожалению, ситуация все еще остается тяжелой. Врачи продолжают бороться за жизнь 45-летнего Романа Костомарова. Есть риск, что из-за некроза тканей ему ампутируют пальцы на руках.
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказывала, что перед госпитализацией фигурист активно работал. На протяжении недели он катался с высокой температурой. В том числе на открытом катке в Ногинке — при 30-градусном морозе. При встрече с тренером звезда «Ледникового периода» кашлял и боялся ее заразить.
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