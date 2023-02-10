🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Весы — благоприятный период для более активного взаимодействия с окружающим миром.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля, убывающая Луна в знаке Весы. День обещает быть размеренным. Однако это не означает, что вам не стоит сегодня выходить за рамки. Звезды рекомендуют быть активнее во взаимодействии с окружающими, знакомиться и веселиться.

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♈ Овны

Честны ли вы с собой, Овны? Сегодня благоприятный день для того, чтобы наладить контакт с подсознанием — ответы на ваши вопросы лежат на поверхности. Очистите пространство вокруг себя — можно начать с уборки дома. А затем обсудите беспокоящие вас темы с близкими людьми. Можете пригласить их в гости или выбраться куда-нибудь. Все это поможет вам лучше разобраться в себе.

Космический совет: ответы на ваши вопросы — внутри вас. Просто прислушайтесь.

♉ Тельцы

Сегодня вы можете позволить себе снизить планку ответственности. Сбавьте привычный темп, делегируйте часть обязанностей или попросите о помощи. В общем, постарайтесь расслабиться и плыть по течению. Не растрачивайте энергию попусту, Тельцы. Она вам еще пригодится в нужное время. Когда оно наступит — вы это почувствуете.

Космический совет: берегите силы, они вам еще понадобятся.

♊ Близнецы

Прислушиваться к советам — полезно. Но если следовать им вы все равно не планируете, то зачем тратить время? Только вы сами творите свою судьбу, Близнецы. И вся ответственность за нее тоже лежит только на вас. Так что принимайте решения, опираясь исключительно на свои идеалы. Звезды указывают, что вас ждет период процветания. И начаться он может уже сегодня — это благоприятный день для первого шага, на который вы долго не могли решиться.

Космический совет: не бойтесь быть дерзкими на пути к мечте.

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♋ Раки

Решиться на то, чтобы превратить дружеские отношения в романтические, редко бывает легко. Плюс в том, вы отлично знаете другого человека. А минус — многое только предстоит узнать. И не все из этого вам может понравиться. А обратно уже ничего не вернешь. Это похоже на дилемму только до тех пор, пока вы пытаетесь ее решить. Сделайте себе сегодня одолжение и просто наслаждайтесь моментом. Позвольте Вселенной сделать все лучшим образом за вас.

Космический совет: перестаньте обо всем беспокоиться и просто насладитесь моментом.

♌ Львы

Бунтарь всегда рассматривается как человек, идущий против течения. Сегодня звезды предлагают вам альтернативное определение — тот, кто марширует в такт собственному барабану. Сегодня Вселенная дает вам зеленый свет на пути к самой яркой, самой смелой и самой раскрепощенной версии себя. Перестав бояться своей уникальности, вы станете магнитом для возможностей, о которых прежде могли лишь мечтать.

Космический совет: делайте сегодня только то, что хотите вы, а не другие.

♍ Девы

Вы чувствуете, что в этой связи есть нечто большее. А на самом деле вы давно это знаете. Так что позвольте себе быть более уязвимыми, Девы. Скажите, что вы чувствуете; чего хотите от отношений; какие знаки любви для вас наиболее приятны. Совсем скоро благословений Купидона у вас будет в изобилии! Если же вы уже в отношениях, уделите первоочередное внимание им и насладитесь этой близостью.

Космический совет: Купидон посылает вам свои благословения.

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♎ Весы

Не стоит обременять ваши прекрасные отношения чрезмерными ожиданиями. Это приведет только к разочарованию. Лучше слейтесь с ритмом и откройтесь всем впечатлениям жизни. Вам еще так много предстоит попробовать, Весы! Чем больше вы открыты, тем больше чудес станут вашей повседневностью. Скажите «да» новым людям, местам и впечатлениям и не бойтесь выбиться из наскучившей колеи.

Космический совет: скажите «да» новым людям, местам и впечатлениям.

♏ Скорпионы

Есть много способов сказать «я люблю тебя», Скорпионы. Есть много способов, чтобы те, о ком вы заботитесь, знали, как сильно вы заботитесь о них. Сегодня звезды призывают вас быть щедрыми как на слова, так и на жесты. Причем говорите и делайте их не только для своей второй половинки, но и друзьям. Купидон в изобилии посылает вам благословения в этом месяце.

Космический совет: будьте сегодня щедры на подарки.

♐ Стрельцы

Сегодня можете не беспокоиться о том, «кто», «что» и «почему». Ваша задача состоит в том, чтобы просто принять дух игры и сказать «да» любому восхитительному опыту жизни. Учитывая милость Купидона, любовь и преданность станут для вас большой темой в ближайшие недели. Более того, некоторые из вас могут подумать о том, чтобы переехать к своим возлюбленным или заставить их познакомиться с семьей.

Космический совет: ваше сердце знает правильный ответ, просто прислушайтесь.

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♑ Козероги

Иногда мы соглашаемся на меньшее, потому что не верим, что заслуживаем большего. Или потому, что убеждены, будто Вселенная играет не в нашей команде. Спойлер для Козерогов: на горизонте появилось что-то большее и лучшее. Вопрос заключается в том, готовы ли вы отпустить то, что больше не позволяет вам развиваться? Сегодня вы можете обнаружить, что двери, которые всегда были закрыты, стоят нараспашку.

Космический совет: поверьте, что Вселенная играет на вашей стороне.

♒ Водолеи

Вы чувствуете, что за последний месяц пришлось слишком много не самых приятных уроков. Хорошо, что все они пойдут вам на пользу. Ваши обстоятельства стали катализатором роста. Вскоре вы сможете заменить старую историю на новую. И она будет гораздо лучше прежней. Звезды напоминают, Водолеи, что некоторым конструкциям нужно позволить развалиться. Да, это приведет к беспорядку. Зато вы сможете взглянуть на все с новой точки зрения.

Космический совет: все горькие уроки пойдут вам на пользу.

♊ Рыбы

Рыбы, если вы уже долгое время не можете найти идеального партнера, этот совет идеально подойдет для вас. Напишите пять самых важных качеств возлюбленного на бумаге и отдайте это предложение Вселенной. Помните, чтобы призвать энергию чудес, вы должны верить, что таинственные силы существуют. Кроме того, сегодня звезды просят вас поклоняться чувственным и духовным аспектам вашей личности и перестать терзать себя чувством вины. Вы должны любить себя, а не бесконечно упрекать в том, что сделано и не сделано.

Космический совет: сотворите сами свое чудо.

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