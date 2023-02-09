Сенатор Пушков: «Антикитайские настроения захватили США»

Фото: globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Дипломатические отношения ухудшались после вторжения «белого шара» на территорию США. Такой прилет вызвал истерию у американцев.

В США зашкаливают антикитайские настроения. Один из идеологов войны в Ираке, приверженец неоконсерватизма Роберт Каган убежден, что остановить американцев от политической поляризации может только Китай. Об этом пишет в своем телеграмм-канале член комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

Он считает, что «холодная война» между США и Китаем уже давно идет, даже если стороны не признают этого. Во всяком случае со стороны США точно, так как политика Байдена ничем не отличается от политики Трампа. Истерика вокруг китайского аэростата показала, что мышление в духе «холодной войны» прочно утвердилось среди влиятельных политических фигур в обеих партиях.

Риторика Китая не игнорирует высказывания США, так как идея Кагана заключается в том, что можно пойти на войну с одной или даже двумя самыми мощными державами мира ради восстановления двухпартийного консенсуса в Вашингтоне и преодоления критического раскола американского общества.

Несмотря на то, что идея Кагана звучит грандиозно, Пушков считает, что она имеет право быть.

«Хотя и звучит безумно, но — с учетом состояния умов в американской правящей элите — не должна восприниматься как нечто невероятное», — пишет Пушков.

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Дипломатические отношения между Китаем и США ухудшались еще после августа прошлого года. Тогда представитель конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, в то время, как Пекин был против ее визита и угрожал американцам серьезными последствиями.

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