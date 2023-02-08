Снова оступился: Байден провалил выступление перед новым составом конгресса США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Brochstein; 5-tv.ru

Многочисленные попытки сторонников главы Белого дома поддержать речь вызвали лишь смех оппонентов. Даже жена Байдена изменила первому лицу государства, причем публично.

Джо Байден выступил с ежегодным посланием к Конгрессу. Говорил бодро и почти не путал слова. Например, рассказал, что экономика Соединенных Штатов развивается в правильном направлении. При этом, судя по всему опирался на собственные ощущения, а не на цифры. В нынешнем обращении Байден ни разу не упомянул слово Россия, зато трижды вспомнил Владимира Путина. Ну, и конечно, обещал помощь Украине — столько сколько потребуется. Но все политические заявления померкли, когда жена Байдена, прямо там в Конгрессе поцеловала другого мужчину. Максим Прихода с подробностями этой почти голливудской истории.

За полтора часа выступления Байдена его соратники по партии едва не стерли ладони и заметно подкачали мышцы ног: вскакивали после каждого абзаца, а фанатичные аплодисменты переходили в овацию так часто, что даже по голливудским меркам выглядело приторно.

Из-за ракурса трансляции казалось, будто речью президента восхищается в едином порыве весь конгресс. Но на случайном общем плане видно: бьется в восторге лишь небольшая «разноцветная» группа слева. Вишенкой на этом «американском пироге» — Пелоси в костюме цвета фуксии, которую Байден назвал величайшим спикером в истории. Прилично одетые мужчины справа слушают все это с нескрываемым скепсисом. Но никакого раскола нации нет и в помине.

«Не волнуйтесь. Я буду президентом для всех американцев», — заверил публику Байден.

Начал за здравие — записал себе в заслуги победу над ковидом и безработицей. И приободрил соотечественников: из любого кризиса Америка выходила сильнее, чем входила в него. Причем, в текущем — виноват кто угодно, только не Соединенные Штаты.

«Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, нарушившей глобальные экономические цепочки, и боевых действий на Украине, из-за которых были нарушены поставки энергии и продовольствия. Но мы в лучшем положении, чем любая другая страна на планете», — сказал американский лидер.

Оптимизма президента соотечественники не разделяют. По последним опросам, 65% американцев считают, что страна движется в неверном направлении. Инфляция бьет рекорды, достигнут очередной потолок госдолга, а в конгрессе идут споры, как избежать дефолта. Сторонников военной и финансовой помощи Украине все меньше. Но Байден свой выбор сделал: с украинцами, в отличие от американцев, он до конца.

«Вторжение на Украину стало испытанием для Америки и для всего мира. Мы будем отстаивать суверенитет и демократию. В этом плане я буду агрессивен для нашего собственного благополучия. США объединили НАТО и выстроили „глобальную коалицию“ для противодействия России. Мы — с украинский народом! И мы будем с вами столько, сколько это будет нужно», — заявил президент.

Риторика действующего президента даже эксцентричному бывшему показалась слишком агрессивной. Дональд Трамп в собственной соцсети призвал к спокойствию.

«Байден выглядит очень злым, кричит в микрофон как раз в тот момент, когда пытается призвать к единению. Может быть, кому-то стоит подняться на трибуну, хлопнуть его по плечу и сказать: «Остынь!» — написал он.

Это первое выступления Байдена перед конгрессом, который контролируют республиканцы. Соратники действующего спикера палаты представителей Кевина Маккарти просили его демонстративно порвать речь Байдена, как это ранее сделала Пелоси с речью Трампа, но он оказался выше этого. Зато в соцсетях реакция критика была безжалостной.

«Джо Байден лжет американскому народу», — написали оппоненты Байдена в Twitter.

«Джо Байден еще не закончил, он собирается запросить у конгресса еще один пакет помощи безопасности для Украины. Он полон решимости продолжать (военные действия. — Прим. ред)», — опасаются они.

«Мы должны закончить работу». Для Байдена это означает уничтожение нашей страны».

Обвиняют Байдена и в том, что очевидные неудачи он пытается представить в виде побед. Например, как в случае с китайским аэростатом, который пролетел всю страну прежде чем пасть от американской ракеты.

«Что не удалось Джо Байдену, так это поддержание отношений с Китаем, а также защита границ США от мигрантов. Цены на нефть и газ поднялись за два года правления Байдена», — рассказал американский политолог Брюс Маркс.

Не обошлось и без привычных неловкостей: в кадр попал момент, как муж Камалы Харрис и жена Байдена целуются совсем не по-дружески. Хотя Байден показал, что контролирует ситуацию лучше, чем обычно: в конце выступления пожал руки существующим людям и заблаговременно жестом у охраны уточнил, куда ему идти. Куда идет Америка под его руководством, для многих американцев до сих пор большой вопрос.