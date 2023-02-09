Хирург объяснил, почему из-за коронавируса Костомаров лишился стопы

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; ВКонтакте / Владимир Хорошев; 5-tv.ru

Врач сердечно-сосудистой хирургии рассказал, как коронавирус поразил организм Костомарова и привел к ампутации конечности.

У звезды фигурного катания Романа Костомарова начался некроз в нижней конечности, поэтому медики для спасения жизни приняли решение ампутировать ему стопу. 5-tv.ru связался с сердечно-сосудистым хирургом Владимиром Хорошевым и узнал, что именно вызвало гангрену у знаменитого спортсмена.

Владимир Степанович указал, что вирусная инфекция, в случае Костомарова — COVID-19, поражала внутреннюю выстилку артериальных сосудов интима, в последствии чего возник хронический воспалительный процесс. В результате которого пошел отек интимы. И просвет от артериального сосуда резко уменьшился.

Капилляры начали страдать от того, что скорость форменных элементов крови стала замедляться или же даже полностью блокироваться, поэтому форменные элементы крови «застряли» в суженном капилляре и возникла ишемия — оскудение артериального притока, которое привело к гангрене, а без ампутации могла привести и к смерти.

Если резюмировать слова врача, то в случае с Романом Костомаровым, у которого вирус поразил артериальные сосуды, ампутация была единственным выходом, чтобы спасти конечность, в которой возникла ишемия.

Спортсмена госпитализировали 10 января в тяжелом состоянии. В больнице ему диагностировали двустороннюю пневмонию, ввели в медикаментозную кому, а затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Однако у него начались проблемы с кровообращением, которые спровоцировали некроз нижних конечностей. Чтобы спасти жизнь Костомарову пришлось ампутировать стопу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Навка впервые прервала молчание о Костомарове.