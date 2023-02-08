«Мы с тобой одной крови»: Авербух раскрыл подробности о связи с Костомаровым

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Знаменитый фигурист и тренер напомнил журналистам, чтобы те уважали пространство семьи фигуриста.

О нерушимой связи с фигуристом Романом Костомаровым написал его коллега по цеху Илья Авербух в Telegram-канале.

«Мы одной крови. Рома, я с тобой! Мы все трудности пройдем вместе», — написал Авербух.

Также муж актрисы Елизаветы Арзамасовой добавил, что олимпийским чемпионам ставят памятники, воспитывают детей по их примеру, за ними идут целые поколения.

«Эта дорога очень сложная, но зато эта дорога НАВСЕГДА!» — расчувствовался Авербух.

В конце своего обращения к Костомарову, которому сегодня исполнилось 46 лет, автор публикации попросил журналистов уважать личное пространство семьи.

Помимо Авербуха, Костомарова поздравила и его супруга Оксана Домнина, поблагодарив неравнодушных людей за поддержку в трудный для семьи период. По ее словам, врачи делают все необходимое, чтобы помочь мужчине. Кроме того, жена спортсмена попросила СМИ не беспокоить ее вопросами, не звонить родственникам, друзьям и знакомым, пообещав, что Роман все расскажет сам, когда поправится.

Из-за гангрены, возникшей на фоне проблем с кровообращением, Костомарову ампутировали стопу, вторую докторам удалось спасти. Звезду спорта госпитализировали 10 января в тяжелом состоянии. Позже у него нашли пневмонию, ввели в медикаментозную кому, подключив к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто прервал молчание о Костомарове.