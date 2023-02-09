«Политический фарс»: Европа продолжит покупать нефть у России

Фото: Алеев Егор / ТАСС;

Эксперт отмечает, что будут новые санкции, но хуже они не сделают. Эти ограничения оказывают, наоборот, благотворное влияние.

Россия будет продолжать добывать и продавать нефть, так как пути для обхода ограничений есть. Те, кто ввел эти санкции, понимают, что без российской нефти на международном рынке им не выжить. Таким мнением поделился эксперт по топливно-энергетическому комплексу, гендиректор «Европейской Электротехники» Илья Каленков в разговоре с изданием «Российская газета».

«На мой взгляд, все попытки ввести эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты в некотором смысле являются политическим фарсом», — отмечает эксперт.

Он называет сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке «интересной», так как многие экспортеры не запретили импорт нефти и нефтепродуктов из России.

«Поэтому, когда в Сингапуре нашу нефть смешали с нефтью из других стран, ее уже можно продавать европейцам как нероссийскую. Но все равно получается, что они купили частично российскую нефть», — поясняет Илья Каленков.

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По мнению эксперта, европейцы как закупали российскую нефть, так и будут продолжать это делать даже под разговоры об эмбарго. Российской нефти настолько много, что она все равно будет востребована за рубежом.

Также Каленков отмечает, что уже неизвестно, какие еще ограничения можно придумать. Так как вроде бы обложили санкциями все, что было можно: и торговлю нефтью, и перевозку, и ее страхование, и поставки материалов, оборудования для добычи нефти и так далее.

По словам специалиста, Европа может выдвинуть еще какие-нибудь санкции, но хуже уже не будет, так как эти санкции оказывают скорее благотворное влияние. Например, в России почти отсутствуют технологии глубокой нефтепереработки, так как они закупались у западных лицензиатов. Но в СССР они были, а наша страна сегодня в состоянии быстро создать свои технологии или же привезти их по новым логистическим путям.

Если говорить про добычу, то в России производится оборудование для подготовки нефти. Со слов Каленкова, на данный момент Россия практически не зависит от импорта.

«Да, определенная компонентная база была импортная — американская, японская. Сейчас она российская или китайская. И мы не ощущаем какой-то фатальной зависимости или недостатка. Мы эти установки как производили, так и производим», — подытоживает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, эмбарго на нефть из России показало отсутствие логики у властей Евросоюза.