Путин вручил госпремии молодым ученым в Кремле: кто они и о чем говорили с президентом

Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС; 5-tv.ru

В День российской науки глава государства обсудил с самыми перспективными в стране исследователями подземную нефтепереработку и глобальное потепление.

Сегодня, в День российской науки, президент страны Владимир Путин вручил госпремии молодым ученым. Лауреатов пятеро. Все они отличились своими исследованиями в сферах нефтедобычи, океанологии, химического анализа и разработки испытаний для технических устройств.

Читайте также От медицины до ископаемых в Арктике: как в России развивается наука

Поздравляя ученых, президент пожелал им искать свои нестандартные решения, но не забывать традиции. Какие самые важные задачи обозначил президент, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Сейчас от их исследований зависит будущее страны. Это то, что называется технологическим суверенитетом. Чтобы не зависеть от санкций и иностранных ноу-хау.

«России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях. Чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в любой критически важной для нас продукции», — сообщил ученым глава государства.

Как сделать добычу нефти легче

После награждения начинается самое интересное. Владимир Путин приглашает ученых за овальный стол. «Разработка катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов» — для неподготовленного уха звучит как абракадабра. Если проще, это подспорье для нефтедобытчиков. «Черное золото» бывает тяжелым, вязким, его трудно поднять на поверхность. Казанский ученый придумал, как сделать ископаемое топливо легче.

«Я знаю, что проблемы для месторождений существуют. Это трудноизвлекаемые запасы. Насколько я понимаю, вы как раз по этому направлению и работали — чтобы обеспечить долговременное использование этих месторождений», — поинтересовался Владимир Путин.

«Мы предлагаем использовать добычу высоковязкой нефти. Начинать нефтепереработку под землей — с использованием тепла от пара и специальных катализаторов», — ответил кандидат технических наук, старший научный сотрудник Казанского федерального университета Ирек Махуматдинов.

Получается, добычу нефти можно увеличить на 10-20%. А сама переработка топлива, по сути, начинается уже под землей.

«Начинать нефтепереработку под землей?» — удивился президент.

«Да. То есть ее можно добывать, качать на поверхность, и при этом качество нефти уже возрастает», — подтвердил ученый.

Глобальное потепление и Северный морской путь

Дреды Александра Осадчиева никак не вяжутся с классическим образом ботаника. А он в свои 35 лет — доктор наук, исследует течения, если глобальнее — изменения климата. Разговор о погоде президента с ученым — совсем не праздный. От нее зависит, что будет со страной — да и со всем миром — в ближайшие годы. Например, наш Северный морской путь зависит от ледовой обстановки. А ведь у России на него большие планы. Он короче маршрута через Суэцкий канал.

«Северный морской путь как быстро будет открываться по количеству месяцев для судходства?» — спросил президент.

«Никто не знает. Даже я. Но если льда становится меньше и меньше, то быстро он не растет», — ответил Александр Осадчиев.

«Некоторые коллеги ваши говорили, что где-то сокращается, а где-то, наоборот, прирастает», — отметил Владимир Путин.

«Ну нет. Все-таки, в целом, все сокращается, все сжимается», — добавил ученый.

Пока одни ученые пугают глобальным потеплением, другие предрекают не менее глобальное похолодание. Так кому же верить?

«Некоторые считают, что пик потепления на планете прошел, сейчас начнется постепенное снижение глобальных температур», — сказал президент.

«Сложный вопрос. Природа нас не спрашивает», — ответил климатолог.

Фундаментальные и прикладные исследования на примере бетона

Открытие Ирины Тимофеевой и Андрея Шишова уже используется на практике. Петербургские фирмы с помощью тестов, которые придумал этот ученый дуэт, анализируют качество строительного бетона. Исследования, вроде бы, фундаментальные. Но у них есть конкретное применение.

«Это позволяет строить здания, безопасные для населения. Наверное, для любого ученого очень важно, чтобы результаты его работы были не только оформлены в виде публикаций в высокорейтинговых журналах, но также нашли практическое применение», — поделилась Ирина Тимофеева.

«Как говорят старшие товарищи, на самом деле все исследования являются прикладными, только время внедрения так называемых фундаментальных исследований — более дальняя перспектива, чем для так называемых прикладных исследований и их результатов», — ответил российский лидер.

За этим овальным столом в кремлевском кабинете обычно проходят важнейшие переговоры главы государства. Но сегодняшние гости — не менее важны. Их идеи — залог того, что Россия будет на переднем крае науки.

Президент вручает премми тем, кому еще не исполнилось 36. Считается, что это возраст гениальности — пик формы ученого. Для сравнения Альберт Эйнштейн придумал теорию относительности, когда ему было всего 26. Исаак Ньютон открыл законы гравитации в 23.