Как быстро похудеть и сдвинуть лишний вес с мертвой точки к весне

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Специалисты рекомендуют не придерживаться слишком строгой диеты.

Многие девушки страстно желают похудеть к весне, чтобы после зимы эффектно показать себя к обтягивающей фигуру одежде. Эксперты спешат утешить, что не стоит отчаиваться при отсутствии быстрого результата — правильное похудение не должно вредить здоровью, оно поможет дольше удерживать нужный вес. И дают советы, как похудеть не быстро, но качественно.

Во-первых, не стоит забывать, что лишний вес часто связан с наличием хронических заболеваний. Людям сложно не только похудеть, но и удержать полученный результат из-за неправильной работы организма.

Во-вторвых, если человек сидит на слишком строгой диете — организм начинает экономить ресурсы и запасать жир на всякий случай. В таких случаях лучше всего не злоупотреблять пищевыми ограничениями, а адекватно выстраивать приемы пищи. Также не стоит забывать и про физическую активность.

В-третьих, чтобы вес оставался в норме, нужно поддерживать оптимальную калорийность питания — иначе вес может вернуться. Для похудения калорийность нужно снизить на 10-15%.

Специалисты рекомендуют питаться регулярно, а также равномерно распределять приемы пищи в течение дня. Необходимо планировать рацион в соответствии с уровнем нагрузки и физической активности, ограничивать потребление высококалорийных продуктов или отказаться от них, наладить режим сна и, конечно же, следить за балансом полезных веществ.

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