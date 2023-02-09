🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Девы. В этот день будет полезно поразмышлять о жизни.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 февраля, убывающая Луна в знаке Девы. Это благоприятный день для того, чтобы расставить все точки над «i», расставить приоритеты в жизни и распланировать дела на текущую неделю.

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♈ Овны

Овны, ваш стресс и беспокойство возникают из-за того, что вы не можете успокоиться, пока не достигнете своего плана. Осознание того, что все нужно делать постепенно, поможет вам избавиться от ложного чувства контроля и обрести покой именно там, где вы есть.

Космический совет: перестаньте пытаться контролировать все вокруг. Принимайте то, что преподносит вам жизнь.

♉ Тельцы

Позвольте себе сегодня внести в вашу жизнь немного хаоса. В действительности это не так страшно, как кажется. Наоборот, вас могут ждать приятные сюрпризы, Тельцы. Со временем вы осознаете, что все происходит для вас, а не с вами. Если вы давно мечтали выразить кому-нибудь свои истинные чувства, сейчас самое время это сделать!

Космический совет: изменение планов не говорит о том, что день пошел наперекосяк. Не принимайте все близко к сердцу.

♊ Близнецы

Вы понимаете, почему в вашей жизни произошли те или иные изменения. И вы правы, близнецы: все, что происходит — к лучшему. Найдите минутку, чтобы поблагодарить жизнь за все, что вам преподнесла — она готовит вас к новому этапу. В преддверии новых событий полезно отдохнуть — возьмите тайм-аут от рутинных дел.

Космический совет: впереди вас ждут грандиозные свершения, поэтому запаситесь энергией — отдохните.

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♋ Раки

Ракам бывает сложно выражать счастье словами, даже когда так хочется поделиться им с близкими. Сделайте это иным способом — не словами, а действиями! Не прячьте нежность, говорите о ней, признавайтесь в любви. Сегодня благоприятный для этого день.

Космический совет: сегодня прекрасный день для того, чтобы дарить любовь и заботу близким.

♌ Львы

Все изменения в вашей жизни были необходимы для вашего же развития. Жизнь неспроста сменила круг вашего общения и определенные вещи, которые стояли на пути для роста. Сегодня благоприятный день для того, чтобы довериться миру и принять все, что происходит вокруг вас, Львы.

Космический совет: доверьтесь судьбе, вы на верном пути.

♍ Девы

Доверьтесь сложившемуся течению жизни. Не обходите стороной те способы, которые помогут вам в саморазвитии. Девы, рискуйте, дерзайте! Удача на вашей стороне! При этом звезды советуют проявлять сегодня внимательность к мелочам.

Космический совет: заручитесь поддержкой близких, она вам сейчас необходима.

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♎ Весы

Вы делаете успехи, Весы. Вы неуклонно движетесь вперед и выполняете обещания, которые дали себе ранее в этом году. Да, на этом пути вам пришлось пойти на некоторые жертвы, это того стоит. Не забывайте об отдыхе, ведь для того, чтобы достичь цели, необходима энергия.

Космический совет: вы движетесь в верном направлении, но не торопите события — действуйте поэтапно.

♏ Скорпионы

Все тайное рано или поздно становится явным. Скорпионы, сегодня вас ждут откровенные признания. И не только с близкими, но и с собой. Доверяйте своему внутреннему компасу и тому, куда он вас ведет. Этот день также явления благоприятным для того, чтобы начать обучаться чему-нибудь новому.

Космический совет: будьте честными как с окружающими вас людьми, так и с собой.

♐ Стрельцы

Сегодня благоприятный день для того, чтобы отказаться от вредных привычек. Звезды советуют начать с питания: то, что вы потребляете, влияет как на ваше психическое, так и на физическое здоровье. Стрельцы, практикуйте интуитивное питание.

Космический совет: уделите время своему здоровью.

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♑ Козероги

Убывающая луна в знаке Девы для Козерогов — время для того, чтобы поразмышлять о своем окружении. Подумайте, кто оказывает на вас негативное влияние? Звезды советуют ограничить с ними общение. При этом не принимайте поспешных выводов, но и сильно не тяните с таким решением.

Космический совет: побудьте наедине со своими мыслями.

♒ Водолеи

Водолеи, пытаться усидеть на двух стульях — не самая лучшая идея. Пора принять хоть и сложный, но однозначный выбор в пользу одного. И это касается как работы, так и сердечных дел.

Космический совет: не пытайтесь успеть все везде и сразу, рассчитываете свои силы и время.

♊ Рыбы

Если вы чувствуете, что заставляете себя работать через силу, то сделайте себе одолжение — выберите себя на этот раз. В данный момент в приоритет следует поставить свое здоровье: как физическое, так и ментальное.

Космический совет: не уходите с головой в дела, сделайте тайм-аут — отдохните.

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