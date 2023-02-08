🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Девы будет благоприятствовать активным действиям в профессиональной и личной жизни. Откройте сердце переменам и будьте дерзкими!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 февраля, убывающая Луна в знаке Девы. Этот день не для отдыха! Сегодня нужно активно действовать для достижения своих целей: карьерных, романтических, семейных и других. Звезды рекомендуют без сожалений оставить все ненужное в прошлом и открыться переменам.

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♈ Овны

Вы заслуживаете любви, заботы и нежности, Овны. Заслуживаете, чтобы вас обнимал человек, которые пробуждает в вашей душе лучшие чувства. Тот, кто не осуждает и не обременяет вас своими ожиданиями. Сегодня звезды просят вас оставить старые проблемы и истории в прошлом. Отпустите убеждения, не позволяющие вам принять новое и лучшее. Словом — пора влюбляться снова!

Космический совет: отправьтесь навстречу любви!

♉ Тельцы

Сегодня звезды призывают Тельцов оставаться верными своим принципам и привычкам. Разумеется, речь идет только про лучшие из них. Тем, которые тянут вас вниз, самое время объявить войну. Вселенная хочет, чтобы вы отправили в священный огонь все, что мешает вам раскрыть свой потенциал. Но при этом сохранили лучшее из уже имеющегося. Только так вы сможете заложить прочную основу для нового этапа вашей жизни.

Космический совет: не тащите вредные привычки в новый этап своей жизни.

♊ Близнецы

Неожиданные развязки ждут вас на этой неделе, Близнецы. Ваши прогнозы могут внезапно не оправдаться от слова «совсем». Если все действительно начнет рушиться, важно сохранять спокойствие. Помните, что перемены — всегда к лучшему. С их помощью Вселенная убирает из вашей жизни то, что перестало быть нужным. Позвольте ей создать для вас что-то новое, которое возвысит вашу душу.

Космический совет: не бойтесь отказаться от ложного чувства контроля.

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♋ Раки

Вместо того чтобы обижаться, открыто и честно расскажите о своих желаниях и чувствах. Пока вы не выразите их со всей ясностью, Раки, другие люди не смогут ничего сделать правильно. Звезды показывают, что сейчас любовь, романтика и преданность стали для вас главными темами. Если вы и ваш возлюбленный задумали съехаться, примите это сообщение как зеленый свет от Вселенной!

Космический совет: говорите о своих чувствах и желаниях прямо.

♌ Львы

Львы, пришло время выбирать. Не каждый человек или проект заслуживает вашего внимания. Не распыляйтесь по пустякам. Учитесь ценить свое время и ресурсы. Если вы до сих пор говорите себе «может быть, он/она все-таки это сделает» или «не будем торопиться, нужно еще подождать» — самое время обдумать все еще раз. Если бы те люди хотели, они бы уже давно начали действовать.

Космический совет: цените себя и свое время.

♍ Девы

В вашей жизни начинают происходить чудеса, Девы. Если вы этого не замечаете, просто оглянитесь. Сейчас звезды рекомендуют вам взять бразды правления в свои руки. В первую очередь речь идет о сосредоточенности достижения на карьерных целях. Суетитесь так, как никогда прежде. Если думали о расширении — время пришло. Вы также вступаете в благоприятный финансовой период. Приготовьтесь получить награды.

Космический совет: сосредоточьтесь на достижении карьерных целей.

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♎ Весы

Прямо сейчас Вселенная предлагает Весам возможность повысить профессиональный уровень и направить карьеру в нужном направлении. Ковать железо нужно, когда горячо. А скоро станет очень горячо! При этом не забывайте, что вы — часть коллектива. Именно благодаря совместному творчеству вы сможете добиться многого. Так что старайтесь не только для своего процветания, но и для других.

Космический совет: пришло время повысить свой профессиональный уровень.

♏ Скорпионы

Теперь вы ясно видите, Скорпионы, как все обернулось в вашу пользу. Что Вселенная не наказывала вас, а работала на ваше благо. Все это время вы двигались в направлении роста и своевременно получали необходимые ресурсы и поддержку. Сегодня не стесняйтесь улыбаться своей самой яркой улыбкой. Будьте благодарны как за свое настоящее, так и за свое прошлое. Ну и конечно же — лучшее еще впереди.

Космический совет: улыбайтесь сегодня своей самой яркой улыбкой.

♐ Стрельцы

Неважно, что люди говорят или не говорят о вас, Стрельцы. Картофель остается овощем, а стул — мебелью при любых разговорах. Не позволяйте мнению других людей заставлять вас сомневаться в вашем пути и цели. Даже если вы не можете ясно видеть конечный результат с того места, где сейчас находитесь. Чем больше вы будете привержены своим целям, тем больше вокруг вас будет появляться единомышленников.

Космический совет: продолжайте идти к своей цели, несмотря ни на что.

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♑ Козероги

Когда мы находимся в состоянии глубокого разочарования, мы способны осознать, что каждое мгновение — это восхитительный дар Вселенной. Мы можем довериться течению жизни и стать единым целым с ее ритмом. Вот где вы сейчас находитесь, Козероги. Это урок, который вы усваиваете по мере продвижения вперед. Что шепчут вам звезды в минуты молчания? Что все меняется. И если что-то должно рухнуть, оно рухнет.

Космический совет: откройтесь переменам.

♒ Водолеи

Почему мы всегда хотим того, чего у нас нет? Оглянитесь вокруг, Водолеи. Вы живете в окружении друзей и семьи, которые радуются вашим победам, как своим собственным. Некоторые из вас могут готовиться к помолвке, свадьбе или юбилею любимого человека. Вам нужен девичник или мальчишник, который запомнится на долгие годы. Наслаждайтесь минутами, проведенными с близкими людьми.

Космический совет: обратите внимание на любовь в воздухе!

♊ Рыбы

Хватит ждать этого сообщения, Рыбы. Хватит ждать письма или звонка. Перестаньте ждать, пока мир одобрит вас или скажет, что за ваши мечты стоит бороться. Хватит ждать того идеального момента, когда все будет как надо. Хватит ждать. Пришло время взять на себя ответственность за свою жизнь и начать действовать. Чем больше эти действия будут отвечать вашим желаниям, тем больше красоты и волшебства вы увидите вокруг себя!

Космический совет: хватит ждать, время действовать!

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