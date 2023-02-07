🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Девы. Это благоприятный день для того, чтобы обратить больше внимания на мелочи, на которые порой так не хватает времени.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 февраля, убывающая Луна в знаке Девы. Это благоприятный день для того, чтобы уделить больше внимания мелочам, на которые порой так не хватает времени. Сегодня самое время напомнить себе о том, что на вашем пути нет никаких ограничений для достижения поставленных целей. Звезды советуют больше прислушиваться к своему сердцу!

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♈ Овны

Овны — один из самых чувственных знаков зодиака. Нет ничего зазорного в том, что в каких-то ситуациях вы можете быть уязвимыми. Отбросьте свои переживания, сомнения и страхи — сегодня отличный день, чтобы начать действовать! Не сомневайтесь, совсем скоро вы оглянетесь назад и увидите, что шаг, сделанный вперед, был верным. То, что вы ищите, ждет вас за пределами вашей зоны комфорта!

Космический совет: интуиция — ваш лучший друг. Не поддавайтесь сомнениям! Стоит сделать лишь один шаг вперед, чтобы убедиться в этом. Впереди вас ждут приятные приключения!

♉ Тельцы

Уходящая Луна в знаке Девы повлияет на ваше эмоциональное состояние. Уделите внимание себе — сегодня отличный день дать волю своим чувствам. Тельцы, пора разрешить свои внутренние конфликты. Также звезды советуют поделиться своими сокровенными переживаниями с близкими. Не держите все в себе — отпустите старые обиды.

Космический совет: сегодня благоприятный день для того, чтобы сбросить накопившийся эмоциональный груз.

♊ Близнецы

Близнецы, откройтесь миру! Сделайте то, на что так долго не решались. Звезды дают вам зеленый свет на реализацию своих планов. В этот день будет также не лишним уделить внимание семье: прогуляйтесь в парке или же соберитесь все вместе за одним столом

Космический совет: прислушайтесь к себе! Действуйте исходя из того, что вам подсказывает сердце.

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♋ Раки

Учитывая, что полнолуние было слишком интенсивным, некоторые из представителей этого знака зодиака могут ощущать усталость на физическом уровне. Но звезды не советуют расслабляться, поскольку сегодняшний день является благоприятным для новых открытий. Раки, пришло время перевернуть страницу и начать новую главу жизни. Заручитесь поддержкой близких, они вам очень помогут.

Космический совет: пришло время покончить со старой историей.

♌ Львы

Бурный роман ждет свободных Львов! Главное - не открещивайтесь от того, что преподносит вам жизнь — доверьтесь ей. Лучшее, что вы можете сделать для себя, — это сказать «да» неизвестному и пойти на риск, который пугал вас в прошлом. Что касается уже нашедших свою любовь Львов, то и здесь звезды говорят — этот день пойдет на пользу для дел сердечных. Уделите время своей половинке — пригласите ее на свидание.

Космический совет: пусть Купидон делает свое дело, хорошо?

♍ Девы

Девы, сделайте себе одолжение и отдайте предпочтение качественному времяпрепровождению с правильными людьми. Самое время вспомнить о друзьях, с которыми давно не виделись. По каким людям вы недавно тосковали? Соберитесь все вместе большой компанией. Это зарядит вас энергией на всю неделю!

Космический совет: проведите этот день в компании хороших друзей!

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♎ Весы

Весы, делайте все, что в ваших силах, чтобы преодолеть свои страхи. Вы не обязаны соответствовать уже устаревшему сценарию — вы из него выросли. Пора начать внутреннюю революцию! Если сильно хочется, то можно и поэкспериментировать с имиджем: сделайте новую прическу или обновите гардероб.

Космический совет: сейчас самое время для перевоплощения.

♏ Скорпионы

Скорпионы, не бойтесь проявления чувств. Если вы давно думаете над тем, чтобы перейти в новый этап отношений с вашей второй половинкой, то сейчас самое время! Если вы думали о том, чтобы начать жить вместе или завести домашнее животное — дерзайте!

Космический совет: пора сделать то, на что вы давно не можете решиться.

♐ Стрельцы

Стрельцы, за любым падением всегда следует подъем! Это закон жизни. Не нужно себя корить из-за мелких неудач, вы только начинаете путь к своей мечте. Звезды советуют остановиться сегодня на отдыхе. Вашему телу и душе нужно время, чтобы наполниться новыми силами.

Космический совет: посвятите этот день отдыху.

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♑ Козероги

Козероги, стоит задуматься о своих желаниях, а не о других людях в ущерб своим интересам. Не стесняйтесь говорить людям «нет» — сосредоточьтесь на себе. Создавайте самую смелую версию себя!

Космический совет: не бойтесь говорить людям «нет».

♒ Водолеи

Сегодня звезды советуют вам замедлиться и насладиться простыми радостями жизни: прогулкой в парке, встрече с друзьями, приготовлению любимой еды. А одиноких Водолеев поджидает кое-что волшебное: когда почувствуете искру, то не противьтесь ей — может, это ваша судьба?

Космический совет: не бойтесь проявлять чувства к людям.

♊ Рыбы

Рыбы, звезды советуют вам быть внимательнее к деталям — именно они, как пазлы, в конечном итоге образуют единую картину, итог проделанной работы. Освободитесь от чувства неуверенности в себе, у вас все получится!

Космический совет: сосредоточьтесь на своей цели.

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