🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Льва предвещает благоприятный день для саморазвития и выхода из зоны комфорта.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 февраля, убывающая Луна в знаке Льва. Это благоприятный день для саморазвития для всех знаков зодиака. Некоторые смогут избавиться от преград, уже долгое время мешающих духовному росту. Не бойтесь выходить из зоны комфорта! Пользуйтесь всеми способами, которые помогут стать лучшей версией себя.

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♈ Овны

События в жизни происходят именно тогда, когда они необходимы. Овны, просто расслабьтесь и действуйте исходя из сложившихся обстоятельств. Если сильно устали — сделайте паузу. Отложите дела на потом, а сейчас выдохните напряжение и вдохните любовь.

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу — оно не обманет.

♉ Тельцы

В последнее время почти все ваши силы уходят на работу. Тельцы, пора вспомнить о себе! Вспомните, кем вы являетесь вне работы и возобновите занятия давно забытыми увлечениями — сейчас самое время.

Космический совет: сегодня отличный день, чтобы позаботиться о себе.

♊ Близнецы

У мира есть на вас планы, Близнецы! Не бойтесь перемен в жизни! Откройтесь им и идите навстречу — впереди много интересного. Но прежде чем перейти на следующий этап в своей жизни, проанализируйте уроки прошлого. Чтобы в будущем не совершать старых ошибок вновь.

Космический совет: доверьтесь интуиции и идите навстречу мечте.

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♋ Раки

Не замыкайтесь в себе — впустите в свою жизнь новые краски. Ведь всем известно, что за облаками нередко можно найти радугу! Раки, не бойтесь выйти из зоны комфорта, впереди вас ждут еще более приятные события.

Космический совет: чтобы в жизни произошло что-то новое, должно закончиться старое. Не сопротивляйтесь этому!

♌ Львы

Вы готовы впустить в свое сердце любовь? Если да, то Луна в вашем знаке является самым благоприятным для этого периодом. А тем, кто уже нашел свою вторую половинку, звезды советуют проводить с ней больше времени.

Космический совет: любовь не ждет — действуй!

♍ Девы

Впереди вас ждут приключения! Девы, не бойтесь рисковать — удача на вашей стороне! Сказав «да» новому, вас будут ждать интересные знакомства и увлекательные события, которые смогут перевернуть вашу жизнь. Но исключительно в лучшую сторону.

Космический совет: раскройте свою авантюрную сторону и идите навстречу приключениям!

♎ Весы

Сейчас самое время, чтобы привести свою жизнь в порядок. Весы, пора избавиться от сорняков! Вы автор своей жизни и вы решаете, чему процветать в вашем «саду», а чему нет. Поэтому смело избавляйтесь от всего, что вам мешает. Пора вспомнить о своих желаниях и целях!

Космический совет: пора поставить себя на первое место и делать то, что для вас необходимо.

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♏ Скорпионы

Вам подвернется возможность проявить себя! И речь идет о всех сферах жизни, так что дерзайте, Скорпионы! Это благоприятное время, чтобы достичь новых побед — звезды советуют уделить время семье, карьере и хобби.

Космический совет: перед вами открыты все двери, не стесняйтесь показывать свои таланты.

♐ Стрельцы

Не замалчивайте обиды, особенно в сердечных делах. Стрельцы, будьте прямолинейнее! Вместо того чтобы ходить вокруг да около, лучше расскажите, что действительно у вас на душе.

Космический совет: не бойтесь задавать прямые вопросы или говорить «нет».

♑ Козероги

Жизнь нужно ощущать во всех ее проявлениях. Козероги, откройтесь для новых впечатлений, ведь жизнь так многообразна! Помните, вы пришли в этот мир не для того, чтобы поддаваться своим страхам, а чтобы вдохновлять на перемены и быть лучшей версией себя.

Космический совет: отбросьте страхи и двигайтесь вперед, удача на вашей стороне!

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♒ Водолеи

Впереди вас ждут лучшие дни, неприятности уже позади. Водолеи, сейчас самое время сконцентрироваться на своем душевном состоянии. Позаботьтесь о себе, а не распыляйтесь на внешние раздражители.

Космический совет: побудьте наедине со своими мыслями.

♊ Рыбы

Рыбы, вы точно движетесь к заданной цели. Напоминайте себе о том, что вы все можете! Не бойтесь — больше рискуйте, но и не теряйте бдительность!

Космический совет: смелость приведет вас к цели.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 февраля.