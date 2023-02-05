Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

По возвращению из отпуска знаменитость обнаружила, что какой-то «нехороший человек» сильно поцарапал автомобиль.

Недавно Лолита Милявская вернулась из продолжительного отпуска и столкнулась с неприятностями. Кто-то поцарапал ее машину. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

«Какой-то, скажем так, нехороший человек сильно поцарапал мне машину», — рассказывает Милявская.

Так как Лолита всегда славилась неумолимой и сильной энергией. Она рассказала, что «починила» машину сама с помощью подручных средств.

«В ремонт я не поехала, а по совету соотечественников замазала повреждение лаком для ногтей. Очень рекомендую, девочки, пригодится!» —похвасталсь Лолита.

Инцидент не испортил хорошего настроения знаменитости. Ведь артистка вернулась из десятидневного отпуска, который для нее был роскошью, а до этого еще месяц Милявская провела дома в кругу близких.

«Теперь я счастлива вернуться к работе», — подытоживает звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лолита Милявская летала отдыхать в Болгарию, где у нее есть собственный дом. Милявская показывала поклонникам высокие горы, огромную территорию дома с беседками и бассейном. А также признавалась, что счастлива от возможности провести время в райском месте без необходимости соответствовать статусу и думать, как она сейчас выглядит.