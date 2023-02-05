Фото: Instagram* / xxaitmetova

Модель отметила, что после трагедии пыталась убедить себя, что малыш был нежеланным.

Экс-участница «Холостяка-7» Дарья Хаитметова поделилась горем, как потеряла первенца на пятом месяце беременности. Об этом сообщает издание Woman.ru.

Страна узнала Хаитметову в 2020 году, когда модель боролась за стоматолога Антона Криворотова в седьмом сезоне шоу.

На днях звезда телешоу призналась в Instagram*, что прошлым летом потеряла малыша на большом сроке беременности. Рассказать о своем горе 27-летняя брюнетка решилась после очередного ранящего вопроса от подписчицы: «Как зовут ваших детей?»

«Пережила потерю своего первого ребенка на пятом месяце беременности летом. Диагностировали замершую беременность, но показаний к прерыванию не оказалось, и мне пришлось месяц ждать, пока сердце ребенка остановится», — открыла тайну Хаитметова.

Пытаясь справиться с трагедией, как признается девушка, долго убеждала себя, что ребенок был нежеланным. Хаитметова заявила, что «ушла в запой, загул и отрицание». Также звезда телешоу добавила, что осознание трагедии в полной мере пришло к ней только сейчас.

Однако читать вопросы от людей, как проходит ее материнство, ей больно до сих пор.

«Мое время еще не наступило, учусь справляться с этим», — написала Хаитметова.

Сейчас она ежедневно ходит по врачам и восстанавливает как физическое здоровье, так и ментальное.

Читайте также Костенко рассказала о проблемах в браке с Тарасовым в день пятилетия венчания

У девушки есть красный диплом, она закончила Российский химико-технологического университет им. Д. Менделеева, затем пошла в аспирантуру и участвовала в научных проектах.

Несмотря на то, что в телешоу девушка не сошлась с холостяком, счастье все же нашла. Сейчас у нее есть мужчина ее мечты, который поддерживает ее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Евдокимов подогрел слухи об отношениях с Кристиной Асмус.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

