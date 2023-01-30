Костенко рассказала о проблемах в браке с Тарасовым в день пятилетия венчания

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Эти годы, по словам Костенко, были непростыми, она рассказала о трудностях и обидах.

Анастасия Костенко опубликовала пост в социальных сетях, в котором поблагодарила Тарасова за пять лет со дня венчания. Эти годы, по словам Костенко, были непростыми, но плодотворными.

Избранница Дмитрия напомнила, что супружеская жизнь подарила ей не только радость и счастье, но и ссоры, которые блогер охарактеризовала как: «разговор окончен», «ты почему трубку бросила», «номер его в блок». Сама девушка призналась, что раньше в разгар конфликта она говорила разные обидные вещи и часто жаловалась близким на Тарасова. Но сейчас все изменилось и девушка ничего не говорит, да и нечего.

«Пять лет со дня венчания. За это время мы так выросли с тобой, любимый! Встретились совершенно разными людьми, но с общими целями. Все это время мы смотрели друг на друга и учились принимать такими, какие мы есть, учились быть лучшими для самих себя и поддерживали друг друга», — говорит многодетная мать.

Анастасия заверила, что все обещания, которые ей дал муж, он выполнил. Она гордится, что все данные перед Богом клятвы не нарушены.

«Мне всегда казалось, куда еще больше, но с каждым годом, с каждым пережитым этапом, я люблю тебя все больше и больше», — заверила модель.

В своем поздравлении Анастасия поблагодарила Дмитрия за троих детей, напомним, в браке у них родились: Милана, Ева и младший сын Алексей.

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Также Костенко упомянула и старшую дочь Тарасова, которая появилась у него в первом браке с Оксаной Пономаренко.

«Спасибо, что ты есть в моей жизни и делаешь ее еще ярче и романтичнее! За троих прекрасных детей, за твою старшую дочь и просто за то, что ты — это ты. Я сейчас сижу и плачу. Старею, видимо», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костенко испугала Тарасова разрывом после слов о Бузовой.

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