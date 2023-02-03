Чудом спасшийся в авиакатастрофе актер Сергей Корсик умер от пневмонии в Москве

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Звезда сериала «Универ» четыре месяца пролежал в больнице, но к нему никто не пришел.

Актер Сергей Корсик, который снимался в сериалах «Универ» и «Ранетки» скончался на 31-м году жизни. Об этом сообщили изданию ИА REGNUM сообщили в системе здравоохранения.

Трагедия произошла еще 16 января, однако о смерти звезды стало известно только сегодня. Последние четыре месяца артист и бывший участник Ансамбля Александрова пролежал в медицинском учреждении, его там лечили от двусторонней пневмонии.

Даже свой последний день рождения, 5 октября, Корсик отметил в больнице. Туда его доставили с тяжелой пневмонией и подозрением на туберкулез. Перед тем, как госпитализироваться пациент жаловался на дикий кашель, врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз — бронхит. Уже в больнице Сергею сделали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным.

«Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. <…> Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже», — рассказал друг пациента Николай о последних словах приятеля.

Приятель артиста также отметил, что кроме него, за все то время, пока Корсик лежал в больнице — к больному никто не приходил. Знаменитость не хотел никому сообщать о болезни и боялся напрягать родственников и приятелей своими проблемами.

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