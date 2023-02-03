Злой рок и смерть в одиночестве: трагическая судьба звезды «Универ» Сергея Корсика

Фото: ВКонтакте / Сергей Корсик

За свою недолгую жизнь он успел запомниться зрителям участием в нескольких популярных телепроектах и сериалах.

Актер Сергей Корсик умер в 30 лет от пневмонии.

За свою недолгую, но яркую жизнь он попробовал себя на телевидении. Больше всего зрители запомнили Корсика по сериалам «Ранетки» и «Универ».

Детство и юность Корсика

Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года в городе Бакал Челябинской области. Он вырос в детдоме. С детства любил петь и выступать. Мальчика не взяли в музыкальную школу, но он все равно тайком посещал занятия и мечтал о сцене.

После школы Корсик потратил почти все деньги на билет до Москвы и покинул родной город с четким намерением стать артистом. Он поступил музыкальное училище имени Гнесиных, и еще будучи студентом, получил свои первые роли.

Карьера Корсика

ВКонтакте / Сергей Корсик

Начинающему актеру повезло: он участвовал в таких молодежных телепроектах как «Фактор А», «Фабрика звезд», «Дом 2» и КВН. Позже его пригласили сняться в сериалах «Ранетки» и «Универ».

Кроме того его взяли солистом в Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Корсика преследовал злой рок

В конце 2016 года актер в буквальном смысле разминулся со смертью. Корсик должен был лететь на концерт в Сирию в составе ансамбля Алексанрова. Однако в последний момент 26-летний актер отказался от командировки из-за плотного расписания съемок в «Универе».

Как оказалось, это решение спасло ему жизнь: 25 декабря 2016 года самолет Ту-154, летевший из Москвы в Латакию через Сочи, рухнул в черное море. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Среди жертв авиакатастрофы оказались 64 сотрудника ансамбля имени А. В. Александрова, в том числе народный артист России балетмейстер-постановщик Вячеслав Ермолин.

Смерть в одиночестве

Осенью 2022-го Сергей Корсик попал в больницу. Изначально ему диагностировали бронхит, но после выявили двустороннюю пневмонию с подозрением на туберкулез.

В течение четырех месяцев, пока он лежал в больнице, Корсика навещал только один друг. И даже свое 30-летие актер встретил в одиночестве — Сергей старался никому не рассказывать о своей болезни. Когда его переводили в реанимацию, он позвонил товарищу в последний раз и попросил больше не приезжать и ничего не привозить.

Актер скончался 16 января 2023 в возрасте 30 лет. Его единственный родственник — проживающая в Санкт-Петербурге сестра — приняла решение кремировать тело. На церемонии прощания присутствовала только она и лучший друг Сергея.