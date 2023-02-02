🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна напоминает о важности духовного наполнения. Свет внутри вас — путь к развитию.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 февраля, Луна в Раке таит в себе неоднозначность. Минусом этого дня станет необходимость поработать над собой и внутренним духовным миром, чтобы вырваться из замкнутого круга проблем. А плюс заключается в том, что предстоящий день особенно подходит для проведения общественных мероприятий и накопления полезных контактов.

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♈ Овен

Пришло время призвать свою силу обратно к себе. Пришло время вернуть бразды правления своей жизнью с внутренним осознанием того, что вы заслуживаете сияния, вы заслуживаете того, чтобы делиться своими уникальными дарами, и вы заслуживаете этого особого места в центре внимания. Пришло время воссоединиться со своим чувством цели и творить чудеса в сотрудничестве с высшими силами. Вы пришли сюда не для того, чтобы жить обычной жизнью. Вы пришли сюда, чтобы осознать, что вы бесконечны! И не забывайте о множестве драконов, которых вы убили на своем пути.

Космический совет: вспомните о прошлых победах и вновь встаньте на свой истинный путь.

♉ Телец

Это ваше еженедельное напоминание о том, что вам не нужно делать все самому. Стресс и напряжение вредят вам, Телец. Они снижают ваши вибрации и создают паутину сложных ситуаций. Стряхните с себя груз проблем, но при этом заручитесь поддержкой своих собратьев. Нет ничего невозможного, пока вы работаете в одной команде.

Космический совет: вспомните о прошлых победах и вновь встаньте на свой истинный путь.

♊ Близнецы

«Что течет, то течет, а что рушится, то рушится». Близнецы, приятно видеть, как вы доверяете ритму и течению жизни, как никогда раньше. Ваша вера в себя и божественные силы делает вас магнитом для чудес. Когда дело доходит до сердечных дел, вам напоминают, что время, проведенное с теми, кого вы любите, не должно обходиться в кругленькую сумму. Вот несколько идей, которые вы можете использовать в грядущие выходные со своей второй половиной: 1. Соберите корзину для пикника и отправляйтесь на прогулку. 2. Проводите время на природе. Посетите лес, заповедник или озеро, с которыми вы чувствуете связь. 3. Приготовьте еду с нуля из ингредиентов, которые уже есть на вашей кухне. 4. Создайте плейлист и потанцуйте под луной. 5. Оставайтесь дома и посмотрите фильм, который вам обоим нравится.

Космический совет: уделите время своим любимым, подарите им свое тепло и заботу.

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♋ Рак

Когда мы соединены с дикой женской силой, внутри и снаружи, мы чувствуем себя свободно в потоке жизни. Мы можем испытать чувство единства с циклами и ритмами природы, и это именно то, что вы испытываете сегодня, Рак. Хороший способ уважать эту энергию — глубоко питать себя (и тех, о ком вы заботитесь). Больше мягкости и нежности пустите в свое сердце, а также слушайте свою интуицию.

Космический совет: слушайте свою интуицию, чтобы развить в себе женскую силу.

♌ Лев

Возможно, вы расстроены не потому, что презираете их, а потому, что глубоко заботитесь о них, Лев. Сделайте себе одолжение и прекратите действовать с эгоистической позиции. Поговорите о том, что происходит внутри всех вас. Возможно, решение придет не сразу. Всему свое время, но знайте, что оставить место для открытого и честного разговора — это шаг в правильном направлении.

Космический совет: обсуждение проблемы — путь к ее решению.

♍ Дева

Вас проверяют не потому, что вы некомпетентны, а потому, что Вселенная знает, что вы можете добиться большего. Воспринимайте это, как возможность повысить свой уровень. Выходите за рамки «табу» и других ограничений. Откройте для себя свободу, которая сделает вас мудрее и сильнее.

Космический совет: выходите за рамки «табу» и других ограничений.

♎ Весы

Оставайтесь верными своим целям, Весы. Продолжайте выполнять требуемую работу, тогда вы сможете наделять силой тех, кто рядом с вами. Помните, что ваша сила в духовных практиках. Работа над собой и внутренним миром поможет вам вырваться из замкнутого круга.

Космический совет: работая над своим внутренним миром, вы сможете наделить силой и своих окружающих.

Четырем знакам держать эмоции под контролем: гороскоп здоровья на февраль 2023

♏ Скорпион

Думайте о том, что происходило каждый раз, когда вы делали шаг в направлении неизвестного, несмотря на свои страхи. Открывающаяся возможность будет многообещающей. Рискните на том единственном, что больше всего вас пугает. При этом расширяйте свои географические границы. Поверьте, вы будете оглядываться на это время своей жизни с благодарностью в сердце и гордостью в глазах.

Космический совет: сделайте шаг к неизвестному, несмотря на свои страхи.

♐ Стрелец

Вот оно, Стрелец! Большая любовь, которую вы проявляли в течение некоторого времени. Выдохните сопротивление и разрешите ее уже себе. Это ваш шанс принять то, что есть и всегда было вашим. Некоторым из вас может предстоять дальнее путешествие или переезд. Не сдерживайте себя на этот раз.

Космический совет: позвольте себе получить то, что всегда было вашим.

♑ Козерог

Не все поймут выбор, который вы сделаете в это время. Не все окажут вам необходимую поддержку, и это нормально. Вы знаете, что вы здесь, чтобы создать. На данный момент это все, что имеет значение, Козерог. Не позволяйте чужому мнению стоять на пути вашего прогресса.

Космический совет: не позволяйте чужому мнению стоять на пути вашего прогресса.

Повезет только трем знакам: финансовый гороскоп на февраль 2023

♒ Водолей

Как бы вы описали свое отношение к деньгам? Вы всегда верите в свою силу и потенциал, чтобы привлечь их? Что еще более важно, позволяете ли вы себе получать то, что Вселенная посылает вам? Пришло время повысить уровень, Водолеи. Пришло время получить космическую заработную плату и принять изобилие как образ жизни. Некоторые из вас могут в это время также участвовать в разговорах о наследстве и семейных деньгах.

Космический совет: пора превратить изобилие в образ жизни.

♊ Рыбы

Вы отпускаете это? Вы отпустили все это. Обида, боль, злость, обида. Вот что значит быть свободным от своего эмоционального багажа. Поверьте, что вы исцеляетесь и приходите в себя. Это время новых, волшебных начинаний. Время снова поверить в себя и сделать шаг к неизвестному. Доверьтесь дверям, которые открываются перед вами. Доверяйте всем путям, которыми вас призывают расти и двигаться.

Космический совет: доверьтесь дверям, которые открываются перед вами.

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