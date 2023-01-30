«Не из-за новых грудей и ягодиц»: почему мужчины меняют женщин как перчатки

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Причин для разновозрастных отношений может быть очень много, но со временем они быстро покажут свою недолговечность.

Почему мужчины в возрасте уходят к молодым, рассказал 5-tv.ru сексолог Евгений Кульгавчук. Кто-то действительно всю жизнь искал свое счастье, и, возможно, нашел, не отрицает специалист, но есть и другие причины.

По словам сексолога, выбор мужчины в сторону более молодой пассии может быть связан с желанием самца потешить самолюбие и обменять возможности на восхищения. У зрелой леди более спокойная реакция на некие блага и способности мужчины, а новоиспеченная пассия находится в восторге, поэтому не всегда дело в молодом теле, возможно, здесь причина и в жажде аплодисментов. За восхищение в данном случае платят протекцией или деньгами.

Также сексолог дал ответ на вопрос о том, почему мужчины в возрасте почти сразу ведут молодую невесту в ЗАГС. Порой инициатива исходит от новой пассии, когда жажда статуса и меркантильные интересы могут искать точки для «продавливания» процедуры пышного бракосочетания. Заигравшиеся на самом деле и не относятся к этому серьезно, для них это — шоу. Некоторые известные люди даже специально, бывает, привлекают таким образом к себе внимание.

Говоря об искренности намерений, сексолог заметил, что творческие люди порой похожи на детей, увлекающихся, поверхностных и ошибающихся. Они легко влюбляются и также легко разочаровываются. Поэтому и относиться к очередному браку «звезды» нужно со сдержанным оптимизмом — «время покажет».

Что касается разновозрастных браков у звезд, то все-таки бывают случаи, когда люди могут быть счастливы и быть одним целым не на месяц, а на годы. Большая часть таких союзов все же не является гармоничной.

«Ведь молодящийся 60 летний мужчина продюсер может пытаться танцевать бачату с 20 летней начинающей певицей первое время. Но в 75, когда ей будет 35, и сил на бачату у него не будет, а начинающая певица уже состоится и уверует в свой талант, не факт, что она будет помогать ему ходить, когда у него болят ноги. Поэтому мезальянсы часто временны и нежизнеспособны…», — подытоживает сексолог.

Большинство людей ценят трехпоколенную семью, где есть муж, жена, дети и внуки. Сексолог считает, что важнее всего уметь принимать свой возраст как соответствующий и ценить все этапы, учиться зрелости и мудрости.

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