Болезнь или норма: сексолог объяснил, почему юнцов привлекают женщины в возрасте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lucas Allen; 5-tv.ru

Почему парни ищут наставниц-преподавательниц? Может, причина кроется в детских травмах, близости с матерью или искаженном представлении о прекрасном поле?

Вопреки общественным стандартам не только девушки могут искать мужчин значительно старше, но и парни нередко вступают в связи с дамами в возрасте. Кто-то называет их альфонсами и ищет в таких отношениях материальный подтекст, а кто-то пытается выявить у молодых людей психологические отклонения. Сексолог Евгений Кульгавчук объяснил 5-tv.ru, что толкает юношей в объятия женщин постарше.

Эксперт отметил, что подобный контакт сложно считать гармоничным, его нередко называют «весна-осень» за яркие контрасты. По словам Кульгавчука, основой таких отношений становятся психо-биологическик особенности представителя сильного пола.

«У юношей в этот период идет этап юношеской гиперсексуальности. И это основной фактор. Повышенный уровень тестостерона ищет выхода. Но сверстницы, особенно в давние времена, были большей частью недоступны», — объяснил сексолог.

Кроме того, подчеркивает врач, психологический фактор в поведении юношей имеет место, но на вторых ролях. Нередко мотивировать его может «застревание» в «эдиповом комплексе», когда ребенок испытывает бессознательное или сознательное половое влечение к родителю противоположного пола.

«Такие товарищи и в более зрелом возрасте, когда уже доступны ровесницы или дамы моложе их, по-прежнему выбирают женщин пожилого возраста. В сексологии это оказывается геронтофилия», —прокомментировал специалист.

Большая часть юношей с расстройством сексуального поведения обычно все-таки переключается на ровесниц, как только на пути к ним загорается «зеленый свет», однако некоторые так и не могут отделаться от патологии.

Также эксперт перечислил медицинские причины возникновения страсти к более зрелым лицам. На уровень либидо могут влиять: развитие опухоли головного мозга, биполярное расстройство, деменция, болезни Альцгеймера или Паркинсона и другие поражения центральной нервной системы и черепно-мозговые травмы.

Ранее Евгений Кульгавчуг в беседе с 5-tv.ru объяснил природу беспорядочных половых связей.