Пригожин ответил на слова Волочковой: «Если бы я был влюблен, она бы была моей»

Продюсер Пригожин прокомментировал высказывание Волочковой о том, что он в нее влюблен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Продюсер отметил, что если бы у него не было Валерии, то Волочкова стояла бы последней в очереди из тех женщин, на которых он мог бы обратить внимание.

Иосиф Пригожин ответил на заявление Волочковой о его влюбленности. Он заметил, что если послушать балерину, то в нее влюблены все, кто может быть на этом свете. Также артист в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сказал, что у него совершенно другие вкусы, но если бы у него действительно были какие-то чувства, то у Волочковой не осталось бы выбора.

«Ну, совершенно очевидно, что у меня другие вкусы. Если бы я был влюблен в нее, то она бы была моей», — ответил продюсер.

Он мягко сказал, что не хочет ругаться и такие высказывания Волочковой связаны с ее образом эпатажной дивы, которой нравится постоянно быть на слуху.

«Дело все в том, что мы путаем конфликт с эпатажем. Она всю жизнь в эпатаже. Ей нравится эпатировать. Честно говоря, по большому счету, я не хочу ругаться. Я, конечно, могу побольнее сказать, но не хочу», — прокомментировал Пригожин.

Продюсер похвалил таланты и красоту балерины, но также отметил, что если бы у него не было Валерии, то Волочкова стояла бы последней в очереди из тех женщин, на которых он мог бы обратить внимание.

Ранее в интервью Алене Жигаловой, Волочкова заявила, что негативное внимание со стороны Иосифа Пригожина связано с чувствами.

«Он тайно в меня влюблен. Реально. Почему он все это делал? Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен», — заявила во время шоу экс-балерина.

Конфликт между звездами произошел тогда, когда Анастасия обозвала Пригожина и его супругу певицу Валерию. Продюсер даже готовился подавать на Анастасию в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Волочковой произошла паническая атака из-за укола: реакция попала на видео.