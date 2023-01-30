Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Знаменитость призналась, она знавала многих мужчин — экстравагантных, богатых и влиятельных. Но последний оказался совершенно особенным по сравнению с остальными.

Балерина Анастасия Волочкова испытывает раздражение из-за одного качества своего жениха Дмитрия. Новый возлюбленный, по словам звезды, слишком добр. Эту черту она считает и главным достоинством мужчины, но она же и «бесит». Об этом артистка поговорила с корреспондентом 5-tv.ru в эксклюзивном интервью на праздновании своего дня рождения.

Как отметила Волочкова, к своим 47 годам она повидала и попробовала многое. Мужчина уже не удивит ее баснословно дорогим подарком, путешествием или другим эффектным способом выражения чувств. Плавали, знаем. Поэтому большое сердце Дмитрия и его стиль ухаживаний селебрити оценила мгновенно.

«Дима умеет совершать поступки другого формата, он поддержал несколько моих выступлений благотворительных и поддержит 8 февраля на моем концерте. У меня другими аспектами измеряются подарки», — сказала балерина

Волочкова, судя по всему, замуж за кондитера больше не собирается. Она анонсировала свадьбу перед Новым годом, но в январе уже отправилась отдыхать на Мальдивы одна. В беседе с 5-tv.ru артистка дала понять, что конфетно-букетный период в отношениях с ее «Дедом Морозом» окончен, и она была счастлива все эти два месяца. Но, увы, сам жених оказался неидеальным.

«Меня в Диме устраивает его доброта. Но я вам честно скажу, ее так много, что честно — бесит», — шутит Волочкова.

Балерина призналась, ей трудно быть верной мужчине. Если человек не может сделать ее счастливым, ему стоит подвинуться и пропустить вперед других желающих. Артистка, изучив себя за годы разных романов, твердо решила одно — она не будет изменять себе. Возможно, еще посчастливится встретить сильного духом кавалера, в которого бы «умещались три Волочковых». Его звезда готова подождать, но точно не в одиночестве.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова выдала секрет коллег по шоу-бизнесу Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко. Балерина намекнула, что слухи о разводе певицы и танцовщика могут оказаться не просто слухами.