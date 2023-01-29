Денис Матросов рассказал, что бывшая жена увезла сына в другой город

Актер Матросов рассказал, что после развода жена увезла сына в другой город

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Брак продлился семь лет и закончился разводом, а теперь еще и сын оказался далеко от отца.

Последний брак Дениса Матросова продлился семь лет. Теперь пара рассталась и его бывшая супруга увезла маленького сына в другой город. Об этом сообщает KP.RU.

В процессе развода бывшая супруга актера Ольга Головина требовала, чтобы суд оставил шестилетнего сына Федора с ней и назначил алименты. В свою очередь, Матросов был согласен с требованиями, единственная его просьба была о возможности общаться с ребенком. Суд удовлетворил запросы обоих сторон. Так как у Матросова есть 11-летний сын Иван от Марии Куликовой, теперь Матросов должен платить 33% от всех своих доходов на двоих детей.

Об общении актер рассказал, что порядок довольно стандартный: выходные плюс иногда будние дни. Однако минус — в расстоянии.

«Единственный минус, что бывшая супруга живет в другом городе — в Подольске. Но ничего, не Владивосток же, в конце концов, все вполне рядом», — рассказал Денис Матросов.

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На развод подала Ольга, но инициатива произошла от супруга. В распаде продлившегося семь лет брака Матросов обвиняет себя и говорит, что с жить с актером непросто из-за излишней эмоциональности и несдержанности. Также артист пожаловался, что разлюбил себя, поэтому и потерял интерес со стороны супруги.

«Хотя в глобальных вещах я человек верный, преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к большому сожалению. Думаю, из-за этого как раз и потерялся интерес у женщин ко мне», — делился ранее 50-летний актер.

Ранее 5-tv.ru, сообщал, что несмотря на любовные неудачи, Денис Матросов не отчаивается и верит, что однажды все-таки построит крепкую семью.