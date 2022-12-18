Денис Матросов честно рассказал о причине расставания со второй женой

Фото: Кадр из сериала «Слепой поворот»

Артист и его экс-супруга через суд решают вопрос опеки над общим сыном.

Звезда картин «Две судьбы» и «Кармелита» Денис Матросов разводится второй раз по собственной вине. Актер заявил, что непростой характер испортил его отношения с женой Ольгой. Сейчас артист с очередной бывшей супругой решают вопрос опеки над их общим сыном через суд. Вскоре состоится заседание, и брак будет официально расторгнут. 50-летие Матросов встретил в гордом одиночестве: экс забрала ребенка и уехала из Москвы.

«Это сто процентов никакая не ревность. Жизнь с актером — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью, несдержанностью. Хотя в глобальных вещах я человек верный, преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к сожалению большому. Я думаю, из-за этого как раз и потерялся интерес у женщин ко мне», — сказал актер в интервью корреспонденту НТВ.

Первой женой Дениса Матросова стала его коллега по цеху Мария Куликова. В 2011 году она родила артисту сына Ивана. Когда мальчику было четыре года, его родители развелись. Звезды познакомились на съемочной площадке, их брак продлился 14 лет. Вместе они построили дом, родили желанного наследника, но измены главы семейства привели к заявлению на развод со стороны благоверной. Со временем актеры наладили дружественные отношения ради Вани.

Вторая супруга Ольга Головина до встречи с Матросовым была его поклонницей. Знакомство произошло в театре, роман развивался стремительно. Помимо общего сына Федора, он появился на свет в 2016-м, пара воспитывала дочь Ольги от прошлых отношений, к моменту появления Феди ей было 15 лет. Отношения звезды и его почитательницы очень скоро начали обрастать конфликтами, и в конце концов распались.

Матросов, стоит отметить, не горюет об ушедшей любви, а уже готовится к новой. Он уверен, что в будущем его ждет встреча с женщиной, которая сумеет сделать его счастливым. Артист сегодня чувствует себя на распутье, но сохраняет оптимизм. Он называет себя влюбчивым человеком и не скрывает, что хочет поскорее влюбиться снова.

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