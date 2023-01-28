«Почему он все это делал?»: Волочкова заявила, что в нее влюблен Иосиф Пригожин

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Пригожин готовился подать в суд на балерину за клевету. Однако Волочкова посчитала такое внимание к себе за страсть.

Волочкова объяснила, почему Иосиф Пригожин ведет против нее войну, в интервью Алене Жигаловой. Балерина уверена, что продюсер испытывает к ней стойкое сексуальное влечение.

Скандал между звездами произошел тогда, когда Анастасия обозвала Пригожина и его супругу певицу Валерию. Продюсер даже готовился подавать на Анастасию в суд. Но сейчас балерина уверена, что все это из-за влюбленности.

«Он тайно в меня влюблен. Реально. Почему он все это делал? Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен», — заявила экс-балерина.

Также певица сказала, что женатый мужчина «приставал к ней с помощью слов» и привела в пример цитату Николая Заболоцкого.

«Я тебе скажу словами Николая Заболоцкого: „Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести“. Когда есть тайная влюбленность человека, она выражается в совершенно разных ипостасях», — заявила танцовщица.

Тогда ведущая шоу решила позвонить Пригожину и сыграть с ним в игру «Переспать, поцеловать, убить». В этой игре Жигалова назвала трех героинь: Анастасию Волочкову (которая упорно делала вид, что ее нет рядом), Ани Лорак, и Светлану Лободу. По правилам этой игры, Пригожину нужно выбрать, какие действия из названия игры он сделает со знаменитостями. На что Пригожин ответил, что если бы у него не было бы Валерии, то переспал бы он с Ани Лорак, поцеловал бы Лободу, а Волочкову бы просто не заметил.

«Убивать бы я ее не стал, прошел бы мимо», —сказал Иосиф Пригожин.

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Однако активных действий Иосиф не делал: ни непристойных предложений, ни завуалированных домогательств не было.

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