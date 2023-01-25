Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Вкусными десертами балерину удивить сложно — у сильной женщины есть другие маленькие слабости. Но какие, Дмитрий узнал только со временем.

Тысячи подаренных роз, поразительное сходство с Николаем II и умение перевоплощаться в Деда Мороза — все эти обстоятельства не смогли оставить равнодушной к новому избраннику балерину Анастасию Волочкову. О том, как кондитер Дмитрий появился в ее жизни и счастлива ли она c ним, знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Во время празднования своего дня рождения, она призналась, что вся история знакомства с избранником, которую она транслировала в соцсетях, была настоящей, а не инсценировкой. Дмитрий действительно в канун Нового года неожиданно оказался на пороге ее дома. И, как говорится, пришел, увидел, победил.

«Дед Мороз реально пришел в мою жизнь. Красиво было, понимаете. <…> Самое интересное, что мы с ним, оказывается, были знакомы. Он занимается десертами, в роли Деда мороза принес мне печенюшки свои, с холодным дымом, с посохом. Я вообще думала, что это ряженный какой-то актер. А это оказался Дима», — разоткровенничалась Анастасия.

Ухаживал, по ее словам, Дмитрий красиво, но кое-какие уроки на пути к сердцу балерины ему пришлось все-таки усвоить. Лежит он все-таки не через желудок — даже лучший десерт ничто по сравнению с букетом цветов. Это Дмитрий понял, когда пришел на спектакль к возлюбленной с тортом.

«У меня был спектакль 11 декабря. И он пришел со своим тортом, но без цветов. Слушайте, у меня был такой дома скандал, я говорю: Как ты мог», как ты мог мне подарить цветы, как ты будешь сейчас искупать свою вину, а он говорит: «Потом все исправлю», — пояснила она.

Но переживания ее длились не долго — уже утром Дмитрий успел загладить вину. Пара еще не успела позавтракать, а в дверь позвонили, и вот он долгожданный момент — тысяча с лишним роз на пороге, рассаженных в кашпо, в — каждом по 101 цветку.

«Я влюбилась, конечно, не стану скрывать, у меня потрясающие эмоции по отношению к нему и сейчас», — признается артистка.

Еще больше ее покорил тот факт, что любимый удивительно похож на российского императора Николая II. На это даже обратил внимание телефон Анастасии.

«Когда мы сфотографировались, я хотела на фото фильтр наложить, а мне программа выдала фильтр его и Николая второго. Можете представить? Я это как знак восприняла, я настолько счастлива была, больше чем два месяца», — вспоминает знаменитость.

После этого она даже отправилась в Никольский храм столицы, чтобы поблагодарить Бога за встречу с любимым человеком, да еще и напоминающим царя. Причем накануне Анастасия была в Екатеринбурге, на том самом месте, где казнили семью императора. Такие совпадения случайными не бывают, не сомневается балерина. В следующий раз в храм она пришла уже в компании Дмитрия, влюбленные взялись за руки и признались друг другу в любви. Подобное призналась Анастасия, она уже практиковала с предыдущим возлюбленным, бизнесменом Сулейманом Керимовым, вместо обряда бракосочетания.

Однако до настоящей церемонии, дала понять Анастасия, дело, скорее всего, не дойдет — у нее слишком завышенные требования и, видимо, Дмитрий под них не подходит.

«Настолько я сильный человек по духу, что для того, чтобы со мной было такое плечо рядом, это должен быть такой мужчина, в котором по духу. По силе, по возможностям должно быть три Вилочковой. А где такого взять? Где-то он ходит по Земле, просто мы пока не встретились», — уверена собеседница.

Ранее 5-tv.ru показывал, что Анастасия Волочкова показала во время празднования дня рождения свои интимные прелести.