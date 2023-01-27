Максим Галкин* выучил еще один язык, чтобы заработать за границей

Максим Галкин* выложил видео, в котором говорит на грузинском и приглашает на концерт в Тбилиси

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram** / @maxgalkinru

Галкин* выложил видео, в котором говорит на грузинском и приглашает на концерт в Тбилиси. Пользователи из России негативно восприняли такое поведение артиста.

Максим Галкин* опубликовал видео в Instagram**, в котором на грузинском языке пригласил пользователей посетить свой концерт в Тбилиси. Заученные фразы Максим сказал, сидя на лодке в море. На видео Галкин выглядит очень свежо.

Комментаторы оценили свежий внешний вид артиста, а также осудили его за желание заработать на иностранной публике.

«Максим, выглядите на 25»;

«А мог бы Олимпийский, Крокус и другие площадки собирать, жить в своем замке, а не корячиться по миру, как бродячий артист»;

«На каком только языке не заговоришь, лишь бы гроши заработать»; — пишут пользователи сети.

Галкин и Пугачева окончательно остановились в Израиле: Алла Борисовна наладила семейный быт, устроила детей в школу, а муж остался в роли кормильца семьи и путешествует по странам в надежде собрать публику на выступления.

Певец уехал из России вместе с супругой почти сразу после начала военного конфликта на Украине. Действия своей страны артист публично осудил, а после того, как его внесли в реестр иностранных агентов. Он стал этим наоборот гордиться, например, в шапке профиля в Instagram** он написал «признан Минюстом России иноагентом». Сейчас артист разъезжает по странам и дает концерты для зарубежной публики: сначала в Израиле, затем Галкин выступил в Латвии на латышском языке, оправдав это тем, что в России «внимательно следят за тем, что он говорит на концертах».

Россия любила веселого артиста и граждане с удовольствием посещали выступления звезды, поэтому такое поведение комика очень ударило по фанатам из России и превратило их в хейтеров. Сам же Галкин продолжает делать провокационные заявления против родины и ее граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем занимается Алла Пугачева в Тель-Авиве и с кем дружит теперь.

* — признан иноагентом в РФ.

* * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.