Музыка, тусовки и рестораны: как живут Никита Пресняков и Алена Краснова в США

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Внук Аллы Пугачевой вот уже несколько месяцев трудится в Штатах. За границей он решил попробовать себя в качестве клипмейкера.

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал в США после начала частичной мобилизации в РФ. С женой Аленой Красновой он встретился в канун Нового года на Гавайях, после чего пара снова вернулась на материк. Сейчас, судя по геолокациям в соцсетях, они живут в Лос-Анджелесе. На родину, очевидно, пока возвращаться не планируют.

Пресняков в Штатах пробует себя в качестве клипмейкера. В личном блоге он рассказывает, что снимает видео для местных музыкальных исполнителей. Отмечает, что карьера в США «стрельнула», и плотный трудовой график не позволяет как следует отдохнуть и провести время с любимой. Поэтому в рабочие поездки на поиски съемочных локаций Краснова отправляется с мужем.

В остальное время девушка тоже неплохо проводит время. Она постоянно делится с подписчиками фото и видео с вечеринок, тусовок, музыкальных мероприятий, из дорогих ресторанов, клубов и салонов красоты. Поклонники ожидали, что после праздников модель полетит в Москву, но вот уже месяц она неспешно изучает светскую жизнь в Лос-Анджелесе и не спешит домой.

Алла Пугачева обосновалась в Израиле. В первые дни спецоперации ее муж Максим Галкин* выразил свой протест Кремлю и увез семью за границу. Осенью Алла Борисовна побывала в РФ, отправила детей в московскую школу, но как только супруга признали иностранным агентом, села в самолет до Земли обетованной без обратного билета. Компания там собралась обширная — звезда проводит время в кругу многих сбежавших из России коллег. Галкин тем временем гастролирует по миру с юмористическими концертами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходят израильские будни Аллы Пугачевой.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.