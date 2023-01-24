Путь сатаны: зачем правящие круги в США проводят обряды экзорцизма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP; Ruptly / COP27; Ruptly; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Западные политики уверены, что нечистая сила поможет им справиться с управлением страной.

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вызвала священников, чтобы провести дома обряд экзорцизма после нападения на ее супруга Пола. Политолог Антон Бредихин рассказал 5-tv.ru, почему американская элита уделяет такое внимание потусторонним силам.

Эксперт напомнил про историю охоты на ведьм в Средние века. Тогда любую красивую девушку могли обвинить в колдовстве и сжечь на костре. По словам политолога, сейчас в Штатах происходит примерно то же самое, только роль ведьм заняли белые мужчины.

«Они выступают врагом политической системы США. Соответственно, охота на ведьм будет проводиться вполне возможно и вполне реалистично, но в другом формате», — считает Бредихин.

Специалист добавил, что в американской культуре полно мистификаций и ритуальных праздников, много внимания уделяется Хэллоуину и другим подобным темам. Потусторонний мир красной нитью пронизывает американские дискуссии и культуру. Его проявление у Пелоси — это всплеск, чтобы перевести внимание электората от тех процессов, которые происходят в стране.

«И заинтересовать американского избирателя. Показать, что сейчас на самой вершине американского политического олимпа происходят такие взаимоотношения с нечистой силой», — отметил эксперт.

Бредихин предположил, что в США целая группа лиц отвечает за вброс информации «с того света» в массы, чтобы постепенно порабощать сознание граждан. По его словам, для Европы также нормально «следить» за сатаной.

«Смотреть, к чьему царствию они ведут свои народы. Ведь политика однополых браков и политика запрета ценностей — это и есть путь к царствию сатаны», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про нападение на мужа Нэнси Пелоси.