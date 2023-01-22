Нэнси Пелоси вызвала священников для проведения обряда экзорцизма

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Политик решила изгнать бесов из жилища после нападения на ее супруга.

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вызывала священников для проведения обряда экзорцизма в доме после нападения на ее супруга Пола Пелоси. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что изгнать из дома нечистую силу 82-летняя экс-конгрессвумен решила по совету своей дочери Александры. Совершать обряд священники пришли в один из главных католических праздников — День Благодарения.

Нападение на бизнесмена Пола Пелоси было совершено в прошлом году. Рано утром 28 октября 42-летний сторонник теории заговора Дэвид ДеПейп ворвался в дом Пелоси и молотком нанес хозяину серьезные травмы. При этом он кричал: «Где Нэнси?!».

После нападения Пелоси перенес несколько серьезных операций. На публике он появился только спустя месяц после инцидента. На нем были шляпа и перчатки, скрывающие следы побоев.

Нападавшего полиция арестовала, мужчине предъявили обвинения в покушении на убийство и попытке похищения. ДеПейп виновным себя не признал, хотя ранее он заявил правоохранителям, что выполнял «самоубийственную миссию», хотел взять Нэнси Пелоси в заложники, допросить и сломать ей коленные чашечки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нэнси Пелоси отказалась быть лидером Демократической партии после победы республиканцев на промежуточных выборах.